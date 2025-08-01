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Беларусь призывает страны ОБСЕ вернуть мир в Европу с помощью дипломатии
Делегация Беларуси во главе с заместителем министра иностранных дел Игорем Секретой в Хельсинки приняла участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта, пишет БЕЛТА.
Выступая на рабочих дискуссиях о будущем ОБСЕ, глава белорусской делегации представил оценки и предложения Минска по преодолению кризисной ситуации в сфере региональной безопасности, а также по повышению эффективности работы ОБСЕ.
Игорь Секрета подчеркнул, что будущее ОБСЕ возможно только в том случае, если государства-участники начнут воспринимать организацию не как площадку для эмоционального выражения взаимных претензий, а как практический инструмент продвижения диалога и укрепления межгосударственного взаимодействия на всем евразийском пространстве.
"Если мы сумеем подняться над идеологическими догмами и предрассудками, мы сможем вернуть мир в Европу. Как? Посредством дипломатии. Прекращение военных действий и новая разрядка в Европе станут не предпосылкой, а результатом восстановления полноценного международного общения", - отметил он.
Белорусская сторона предложила начать обсуждение будущего евразийской архитектуры безопасности, подчеркнув необходимость обновленного диалога между заинтересованными государствами. В качестве промежуточного шага Беларусь высказалась за привлечение к обсуждению независимых экспертов, аналитиков, ученых и представителей СМИ - в случае, если официальные структуры на первом этапе будут не готовы к прямому взаимодействию.
"Беларусь готова к такому диалогу в любом формате и на любой площадке без предварительных условий. Мы также предлагаем использовать в этих целях Минскую конференцию по евразийской безопасности, которая состоится 28-29 октября. Учитывая уникальное геополитическое положение нашей страны, Минск - оптимальная площадка для серьезного разговора и выработки решений по региональным конфликтам", - заявил Игорь Секрета.
В Хельсинки заместитель министра иностранных дел провел встречи с главами ряда иностранных делегаций.
Международная конференция и рабочие дискуссии "Хельсинки +50" проходили в исторических помещениях конгресс-центра "Финляндия-Холл", где в 1975 году был подписан Хельсинкский заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.