Беларусь призывает страны Запада к взаимоуважительному диалогу

Отказаться от манипулирования правозащитной проблематикой призвали своих коллег дипломаты представительства Беларуси на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Так они прокомментировали заявление от имени ряда западных стран, зачитанное главой немецкой делегации.

Ложные посылы и искажающие реальное положение дел измышления решительно отвергнуты. Была представлена объективная и официальная информация в связи с помилованием в Беларуси отдельных заключенных.

Представители нашей страны вновь обратили внимание своих коллег на то, что в белорусском уголовном законодательстве нет так называемых политических статей, а любые попытки представить лиц, совершивших конкретные нарушения национального законодательства Беларуси, в качестве "политзаключенных", явно надуманны и неуместны.