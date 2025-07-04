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Беларусь призывает страны Запада к взаимоуважительному диалогу
Отказаться от манипулирования правозащитной проблематикой призвали своих коллег дипломаты представительства Беларуси на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Так они прокомментировали заявление от имени ряда западных стран, зачитанное главой немецкой делегации.
Ложные посылы и искажающие реальное положение дел измышления решительно отвергнуты. Была представлена объективная и официальная информация в связи с помилованием в Беларуси отдельных заключенных.
Представители нашей страны вновь обратили внимание своих коллег на то, что в белорусском уголовном законодательстве нет так называемых политических статей, а любые попытки представить лиц, совершивших конкретные нарушения национального законодательства Беларуси, в качестве "политзаключенных", явно надуманны и неуместны.
Представители делегации подчеркнули, что давление Запада на Беларусь в этом контексте контрпродуктивно и лишь усугубляет имеющиеся противоречия. В заключение они призвали коллег взвешенно подойти к анализу происходящих в Беларуси процессов.