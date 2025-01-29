Беларусь сохраняет курс на евразийскую интеграцию - что ждать от Межправсовета ЕАЭС в эти дни

Беларусь сохраняет курс на евразийскую интеграцию и развитие объединения - главный приоритет в повестке дня Межправсовета ЕАЭС, который в ближайшие два дня состоится в Алматы.

Беларусь сейчас председательствует на заседании и в органах ЕАЭС. А потому в Казахстане внимательно рассмотрят макроэкономическую ситуацию в странах "пятерки", предложения по обеспечению устойчивого экономического роста, а также работу транспортных коридоров (железнодорожных, автомобильных и воздушных).

Это будет первое заседание Межправсовета в 2025-м. Уже 30 января с утра там будут собираться премьер-министры "пятерки".

Местная полиция за несколько дней предупредила водителей о перекрытии движения на главных улицах, чтобы они планировали свой маршрут и не создавали пробки. Ведь из-за препятствий теряется много времени. И это можно сказать не только про дороги.

Барьеры и ограничения, а порой и долгие согласования могут сдерживать и торговлю, и кооперацию в Евразийском союзе. Их учатся преодолевать вместе. И количество этих самых барьеров становится меньше.

Нынешний год для объединения важный, завершается пятилетка. Нужно оценить сделанное, а также определить главные ориентиры в стратегии до 2030 года. Беларусь была и остается ярым сторонником евразийской интеграции.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Мы должны акцентировать внимание на болевых моментах, которые вызывают опасения у сторон. Мы условились, что в рамках совета Евразийской комиссии мы обратим самое пристальное внимание на то, что у нас запаздывает с точки зрения сроков реализации, эффективности и качественных параметров реализации этих положений. Это связано с научно-технологическими аспектами, вопросами энергетических рынков, с транспортом, логистикой. Это ряд актуальных тем, которые очень важны для евразийской интеграции".

Кооперацию мы определили важным приоритетом своего председательства в органах ЕАЭС. И вот в начале года появились новые совместные проекты. Как поддержать их финансово, решили еще в 2024 году. Ждали идей и чтобы минимум три страны были участниками.

Среди первых договоренностей - производство, точнее, полная локализация кабин для комбайнов в Казахстане.

То, что Казахстан активно обновляет технику, лучше всего знают дилеры наших тракторов. Их собирают в двух городах, они практически с колес уходят к покупателю. Уже на полях около 20 тыс. новых МТЗ.

Несмотря на известность бренда, ухо точно нужно держать востро. Конкуренты не дремлют. Но качество и быстрый сервис с выездом сразу в поле - это хорошее преимущество. Такая наша стратегия не только в Казахстане, но и на всем пространстве ЕАЭС.

Нужно сказать, первые 10 лет в ЕАЭС пройдены достаточно успешно. Общая торговля растет, несмотря на сложную ситуацию на мировых рынках.

Главное, мы научились лучше слышать друг друга. Ни рост ВВП, ни увеличение реальных доходов населения не были бы возможны, если бы мы были порознь. Да и не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет. Сделано, безусловно, многое, хотя вызовов меньше не стало. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Именно поэтому Беларусь последовательно выступает за сопряжение форматов ЕАЭС, ШОС и БРИКС для построения справедливого многополярного мира.

Павел Утюпин, замминистра иностранных дел Республики Беларусь:

"Инициатива Беларуси по разработке Евразийской хартии нацелена на формирование многополярного мира, цивилизации с большим количеством культур, традиций. Все это закладывается в основу в рамках международного права, в рамках и под эгидой главенствующей роли ООН. Уже многие вещи прописаны, нужно найти механизмы по их исполнению".

Павел Утюпин завершает свою миссию посла Беларуси в Казахстане, будет как заместитель министра иностранных дел курировать как раз взаимодействие Беларуси с интеграционными площадками, их сопряжения для укрепления безопасности и экономических связей.