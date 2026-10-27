Беларусь участвует в XII Международном парламентском форуме БРИКС

Белорусская делегация принимает участие в XII Парламентском форуме БРИКС, который в эти дни проходит в Нью-Дели.

В фокусе внимания - укрепление связей с партнерами по объединению. Ключевой вектор Минска - выстраивание равноправного диалога и сближение позиций по ключевым вопросам международной безопасности.

Статус государства-партнера БРИКС открывает для нашей страны дополнительные возможности в развитии внешнеэкономических связей, а также помогает укреплять сотрудничество с наиболее динамично развивающимися мировыми рынками.

"Договорились о наращивании и укреплении межпарламентского диалога, создании группы дружбы. Безусловно, для белорусской стороны крайне важно развитие и укрепление экономических двухсторонних отношений, развитие отношений в плоскости социально-гуманитарного блока", - подчеркнул Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Он также рассказал, что из четырех пленарных сессий форума выступления белорусской делегации заявлены на трех. "Это развитие искусственного интеллекта, укрепление парламентского диалога и лидерство в области укрепления и создания условий для развития общества в странах-участниках БРИКС", - конкретизировал парламентарий.

Делегация Беларуси уже провела двусторонние переговоры с международной комиссией парламента Индии. Впереди - встречи с коллегами из Таиланда, Кубы и Бразилии.