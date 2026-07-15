Беларусь - Узбекистан: в Совете Республики обсудили подготовку к межпарламентскому форуму

Беларусь готовится к масштабному IV и уже межпарламентскому форуму, который в этот раз состоится в Узбекистане. Предыдущие показали свою результативность, 2 из них принимала белорусская земля.

15 июля в Совете Республики говорили о подготовке и о том, какие акценты расставит Беларусь, что презентует страна партнерам из Узбекистана.

Расстояние почти в 5 тыс. км не помеха для укрепления сотрудничества. Беларусь и Узбекистан тому доказательство. У стран есть конструктивное взаимодействие на всех уровнях.

Отправной точкой для новых договоренностей уже не первый год служит Белорусско-узбекский форум. Стартовал он как женский с прицелом на бизнес и уже перерос в большой межпарламентский форум, но также с прицелом на экономику. В 2026 году площадка соберет участников в четвертый раз. Гостей примет один из древнейших центров восточной культуры - город Хива.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"На последней встрече с моей коллегой Танзилой Камаловной Нарбаевой мы проговорили и решили придать этому форуму статус парламентского. Вместе с тем основные вопросы, которые мы рассматривали на форуме, остаются неизменными. Это прежде всего экономический блок, наше взаимодействие по линии органов местного управления и самоуправления (то, что мы уже проводили в 2025 году в Витебске впервые) и те вопросы, которые касаются сотрудничества Узбекистана и Беларуси".

30 коммерческих документов на 261 млн белорусских рублей и 18 двусторонних соглашений о сотрудничестве - таковы итоги III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума. Цель парламентариев в этот раз - продемонстрировать узбекским партнерам возможности Беларуси по самому широкому спектру: от экономики и медицины до туризма.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Упор будем делать не только на укрепление межпарламентского сотрудничества, которое у нас успешно развивается в последние годы, но и на продвижение экономической повестки в наших двусторонних отношениях. У нас планируется проведение целого ряда секций, которые будут посвящены вопросам промышленной кооперации и импортозамещения, реализации нашего сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса и продуктов питания. Отдельное внимание уделим сфере здравоохранения и фармацевтики, образования и науки, а также сфере туризма, которая является сегодня одним из приоритетов социально-экономического развития нашей страны и которой в Узбекистане также уделяется большое внимание".

Договоренности предыдущих форумов дали мощный импульс развитию деловых связей, реализации проектов. Накануне в Витебске открылся торговый дом Узбекистана - это пример тесного сотрудничества напрямую между регионами. С колоритом Востока здесь можно купить одежду и текстиль, сувениры и другую продукцию с маркой "Сделано в Узбекистане". Торговая платформа поможет наладить прямые контакты между предпринимателями двух стран, а также стимулирует создание совместных производств.