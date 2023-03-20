Беларусь активизирует сотрудничество с российскими регионами. Лукашенко провел переговоры с главой Республики Калмыкия

Во Дворце Независимости сегодня состоялись переговоры Президента Беларуси с главой Республики Калмыкия. Этот российский регион активно развивает сотрудничество с нашей страной: обмен визитами, реализация совместных проектов. Мы тесно взаимодействуем во многих сферах: от сельского хозяйства до туризма. И, несомненно, сотрудничество в спорте тоже будет серьезным, учитывая тот факт, что глава региона Бату Хасиков титулованный кикбоксер, шестикратный чемпион мира. Александр Лукашенко отметил активизацию контактов с Калмыкией, но настоящий прорыв еще впереди. Предстоит усилить взаимодействие по всем без исключения направлениям: от увеличения товарооборота до подписания долгосрочных контрактов. Сегодня сразу после переговоров во Дворце Независимости делегация отправилась на МАЗ и МТЗ, чтобы дальше договариваться предметно. Подробности у Илоны Красутской.

В последнее время делегация Калмыкии вместе с главой республики частый гость в Беларуси. Шла тщательная проработка по каждому из направлений взаимодействия. И вот теперь все на высшем уровне. Встреча с Президентом и намерение подписать долгосрочное соглашение о сотрудничестве.

Глава Калмыкии - шестикратный чемпион мира по кикбоксингу

Уже четвертый год регион возглавляет Бату Хасиков. Он профессиональный спортсмен - шестикратный чемпион мира и мастер спорта международного класса по кикбоксингу. Спорт и характер - понятия неразделимые, поэтому так решительно взялись за сотрудничество с Беларусью. Наш опыт нужен практически во всех сферах.

Партнерство от сельского хозяйства до спорта и туризма

В плане развития инфраструктуры и туризма Калмыкия - одна из самых молодых республик в России. Во времена Союза там не было практически ничего - несколько храмов да голая степь. Настоящий кочевой регион, где, кстати, исповедуют буддизм.

Президент о сотрудничестве с Калмыкией: Настоящий прорыв еще впереди!

Что касается контактов с Калмыкией, то они, по словам Александра Лукашенко, приобретают все более активный характер. "Но уверен, что настоящий экономический прорыв у нас впереди", - сказал белорусский лидер.

"Для вашего региона у нас очень много продукции - от машиностроения до строительства, ІТ, фармацевтики и высокотехнологичного транспорта, - продолжил Президент Беларуси. - В сегодняшних условиях по соотношению цена - качество это нормальный для нас с вами продукт. Наша продукция давно пользуется спросом во многих регионах России. Уверен, и вашим гражданам она хорошо знакома".

Вместе с тем в понимании белорусской стороны назрела необходимость перехода от разовых торговых сделок к долгосрочным контрактам, созданию ремонтной базы и складов запасных частей, укреплению производственной кооперации, подчеркнул Президент.

Глава Калмыкии: Принципиальная позиция руководства Беларуси - настоящий пример для многих россиян

Конечно, санкционная политика подтолкнула к интенсификации сотрудничества. Разделяют нас менее 2 тысяч километров, так что за совсем скромный пока товарооборот даже немного неудобно. Но если уж с Дальним Востоком все отлажено, то и здесь быстро наверстаем.

Готовый опыт сотрудничества с учетом индивидуальных запросов можно переносить в Калмыкию. Мы готовы поставлять широкую линейку техники. Есть запрос на наш опыт в сельском хозяйстве, за которым ехали даже с острова Сахалин. Переработка. Строительство.

И даже в спорте очень важна кооперация. Кубок Содружества - первые совместные соревнования российских и белорусских биатлонистов. Они очень порадовали настоящих фанатов этого вида спорта.

Президент об организации спортивных соревнований вместе с Россией

"Думаю, что Вам, как профессиональному спортсмену, будут интересны наши спортивная инфраструктура, опыт в подготовке атлетов по многим дисциплинам, организации физического воспитания молодежи. У нас в стране созданы для этого все условия", - обратил внимание Президент. В этой связи Александр Лукашенко обратился к личному опыту Бату Хасикова, который на профессиональном уровне занимался кикбоксингом, является многократным чемпионом мира в этом виде спорта. Тем более глава Калмыкии в прошлом месяце лично побывал на "Минск-Арене", ледовой площадке "Олимпик-Парк" и смог убедиться, что в Беларуси есть все условия для занятий физкультурой и спортом на достойном уровне.

"Всегда рады принять международные соревнования самого высокого уровня, а также отдельные сборы российских команд. Слава богу (не было бы счастья, так несчастье помогло), мы с россиянами, спортсменами начали ближе тренироваться, соревноваться по многим видам спорта. Думаю, в этом году мы достигнем самого высокого уровня в организации этих мероприятий", - добавил белорусский лидер.

В перспективе Минск и Элисту свяжет прямой рейс

Туризм - одно из направлений сотрудничества. И даже не нужно лететь в Тибет. Сегодня столица республики - город Элиста - место, куда паломники со всей России, ближнего и дальнего зарубежья съезжаются, чтобы своими глазами увидеть Золотую обитель Будды Шакьямуни. В перспективе обещают и прямой рейс, который свяжет две столицы.

Глава Калмыкии о потенциале сотрудничества с Беларусью

Со своей стороны Калмыкия предлагает белорусам обширный туристический потенциал, например, посещение уникального национального заповедника "Черные земли", где обитают самые древние антилопы в мире - сайгаки. "Много есть мест силы. Тем более Калмыкия - буддистский регион, который находится в европейской части России. Гостям, туристам интересно окунуться и познакомиться с нашей уникальной культурой", - отметил Бату Хасиков.

Калмыцкая делегация на МТЗ

Сразу после переговоров на высшем уровне калмыцкая делегация отправилась на крупные промышленные предприятия нашей страны. Техника МТЗ себя зарекомендовала - 70 % сельхозмашин в этом российском регионе белорусские. И, судя по неизменно высокому спросу калмыцких партнеров, это не предел.

"Республике Калмыкия мы можем предложить весь шлейф техники и оборудования для АПК. Это позволит в дальнейшем увеличить объемы производства продукции и будет являться важной частью сотрудничества в рамках сегодняшнего визита", - сказал Михаил Кадников, заместитель гендиректора ОАО "МТЗ" по маркетингу - маркетинг-директор.

Интерес к продукции МАЗа

А вот продукция Минского автомобильного завода в Калмыкии представлена не столь глобально. Сейчас в регионе хотят обновить общественный транспорт, поэтому белорусские автобусы очень нужны.

Переговоры в правительстве

Также российским партнерам приглянулась коммунальная и дорожная техника. Белорусская сторона готова предложить варианты, учитывая пожелания заказчика. Все перспективные направления сотрудничества сегодня также обсудили в правительстве.

"Нынешняя непростая ситуация на международной арене, санкции, введенные против России и Беларуси, - время возможностей для производителей продукции наших стран, для производственной кооперации, научно-технического сотрудничества и реализации новых амбициозных взаимовыгодных проектов. Поэтому тесная координация на всех уровнях, совместный поиск путей противодействия санкциям и нивелирования негативных последствий ограничительных мер также являются нашими приоритетными направлениями сотрудничества", - сообщил Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси.