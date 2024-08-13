Беларусь будет в полной мере использовать свое право на самооборону и отвечать на любые провокации с использованием всех (!) имеющихся сил, средств и возможностей - Рыбаков

В связи с опасностью ситуации и с глобальными рисками Министерство иностранных дел Беларуси доведет, уже начало доводить подробную информацию об этом инциденте до Организации Объединенных Наций, до ОБСЕ. Мы уже обратились с просьбой распространить соответствующие материалы в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Нами уже инициированы соответствующие консультации с нашими союзниками и партнерами и по линии международных структур. Беларусь будет в полной мере использовать свое право на самооборону и должным образом отвечать на любые провокации или любые враждебные действия с использованием всех (!) имеющихся сил, средств и возможностей.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН