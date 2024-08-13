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Беларусь будет в полной мере использовать свое право на самооборону и отвечать на любые провокации с использованием всех (!) имеющихся сил, средств и возможностей - Рыбаков

МИД Украины не видит целесообразности отвечать на заявления внешнеполитического ведомства нашей страны в связи с нарушением воздушного пространства Беларуси украинскими беспилотниками - о такой недипломатичной реакции рассказал постпред Беларуси при ООН в ходе неформальной встречи Совбеза организации. По словам Валентина Рыбакова, провокационные действия Киева направлены на то, чтобы расширить конфликт и втянуть в него, в том числе и Беларусь. Однако наше государство, которое на постоянной основе выступает за прекращение боевых действий, намерено использовать все дипломатические средства, чтобы исключить повторение подобных провокаций со стороны Киева. В противном случае официальный Минск оставляет за собой право на другие необходимые адекватные ответы.

Минск оставляет за собой право на ответ в связи с провокацией Украины

В связи с опасностью ситуации и с глобальными рисками Министерство иностранных дел Беларуси доведет, уже начало доводить подробную информацию об этом инциденте до Организации Объединенных Наций, до ОБСЕ. Мы уже обратились с просьбой распространить соответствующие материалы в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Нами уже инициированы соответствующие консультации с нашими союзниками и партнерами и по линии международных структур. Беларусь будет в полной мере использовать свое право на самооборону и должным образом отвечать на любые провокации или любые враждебные действия с использованием всех (!) имеющихся сил, средств и возможностей.
Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН

Дипломат также отметил, что все происходящее сегодня - результат невыполнения Минских соглашений. По его словам, руководство некоторых государств-гарантов и не собиралось их выполнять, а использовало паузу для предоставления дополнительных вооружений Украине.

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