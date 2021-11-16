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Состоялся телефонный разговор В. Макея с Ж. Боррелем
Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Владимир Макей довел информацию по ужесточению миграционного режима в Беларуси. Акцентировал серьезные усилия нашей стороны по обеспечению мигрантов гуманитарной помощью.
Минск подтвердил нацеленность Беларуси на совместный поиск путей решения, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса
При этом подчеркнута принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости санкций как инструмента политики в отношении суверенного и независимого государства, их негативных последствиях как для двусторонних отношений, так и для региональной стабильности и безопасности в целом.
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