Состоялся телефонный разговор В. Макея с Ж. Боррелем

Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Владимир Макей довел информацию по ужесточению миграционного режима в Беларуси. Акцентировал серьезные усилия нашей стороны по обеспечению мигрантов гуманитарной помощью.

При этом подчеркнута принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости санкций как инструмента политики в отношении суверенного и независимого государства, их негативных последствиях как для двусторонних отношений, так и для региональной стабильности и безопасности в целом.

