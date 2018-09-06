Беларусь глубоко привержена поиску мирного урегулирования украинского кризиса и осуждает любые попытки срыва минского процесса. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

В ведомстве также подчеркнули, что Беларусь всегда приветствует все шаги для достижения перемирий в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. График ее заседаний, к слову, остается ритмичным. Следующая встреча пройдет в Минске 19 сентября.