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Беларусь готова к сотрудничеству со всеми зарубежными партнерами на принципах уважения
Наша страна готова к сотрудничеству со всеми зарубежными партнерами на принципах уважения, искренности и порядочности. А отражением открытой политики стала церемония во Дворце Независимости.
Накануне дан официальный старт миссии в Беларуси послов 10 государств. Президент Александр Лукашенко принял верительные грамоты дипломатов из стран ЕС, Азии, Африки и Центральной Америки. Именно эти люди отныне у нас представляют интересы своих государств и влияют на продвижение совместных проектов. Глава государства в очередной раз озвучил внешнеполитические ориентиры нашей страны. Мы готовы к сотрудничеству с Западом и Востоком, Севером и Югом, а фундаментом отношений видим только равноправный диалог.
Некоторым из послов придется жить на две страны: Беларусь и Россию. Ведь свои обязанности они будут исполнять по совместительству. Каждый из дипломатов услышал от белорусского лидера приоритетные направления сотрудничества.
Промышленность, нефтехимия, строительство – основные векторы во взаимодействии с Вьетнамом. Со странами ЕС настроены на развитие проектов в торгово-инвестиционной сфере. Инфраструктурные программы предлагаем Армении. Перспективным партнером в Центральной Америке наша страна считает Сальвадор. Гана может стать одной из опорных точек сотрудничества Беларуси с государствами Африки.
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