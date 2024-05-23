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Беларусь готова расширять сотрудничество с Росатомом, рассматриваются и проекты промышленной кооперации с Новосибирской областью

Беларусь готова расширять сотрудничество с госкорпорацией "Росатом".

С вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС наша страна получила существенные преимущества и укрепила собственную энергетическую безопасность. Об этом говорил премьер Роман Головченко сегодня на встрече с главой госкорпорации Алексеем Лихачевым. В Беларуси фактически сформирована новая отрасль экономики при непосредственном участии Росатома. И она стала мощным импульсом для внедрения новых технологий и инновационных решений.

Отрадно, что мы продолжаем сотрудничество по многим направлениям в соответствии с тем меморандумом, который был подписан между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергетики в мирных целях и смежных высоких технологиях. Конечно, хочу вас заверить, что мы всецело настроены на расширение взаимодействия с госкорпорацией "Росатом" во всех областях, которые отмечены в наших документах и которые не отмечены там.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси
На сегодняшний день мы рассматриваем около 40 проектов в неядерной сфере. Они в разной степени готовности, в разной степени зрелости, но каждый из них, на наш взгляд, рано или поздно превратится во вполне привлекательный промышленный, производственный проект с новыми рабочими местами, с новыми налоговыми поступлениями и с дальнейшим развитием компетенций, в том числе и в интересах поставки в третьи страны.
Алексей Лихачев, гендиректор госкорпорации "Росатом"

На новые совместные проекты Беларусь нацелена и с Новосибирской областью России. Сегодня в правительстве принимали губернатора Андрея Травникова. Как отметил премьер, двухсторонние отношения сейчас находятся в активной фазе развития и поддерживаются на уровне руководства региона - от экономики до гуманитарной сферы. И это дает свои плоды: реализуются контракты, а товарооборот хорошо сбалансирован, при этом идет наработка проектов на будущее. О них сегодня говорили и на предприятиях.

Я увидел, где можно активизировать развитие нашего сотрудничества по уже наработанным темам, - в частности, с заводом БелАЗ, а где открываются совершенно новые для наших новосибирских предприятий возможности - например, сотрудничество в локализации производства автомобилей на "БЕЛДЖИ", поэтому конечно, любой контакт полезен не только с целью поддержания дружеских отношений, но и с целью развития экономической кооперации.
Андрей Травников, губернатор Новосибирской области России

Сегодня в Минске открылись и Дни культуры Новосибирской области в Беларуси. До торжественной церемонии премьер и губернатор осмотрели выставочные площадки этого проекта, на которых представлено все многообразие и самобытность российской Сибири.

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