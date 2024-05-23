Беларусь готова расширять сотрудничество с Росатомом, рассматриваются и проекты промышленной кооперации с Новосибирской областью

Отрадно, что мы продолжаем сотрудничество по многим направлениям в соответствии с тем меморандумом, который был подписан между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергетики в мирных целях и смежных высоких технологиях. Конечно, хочу вас заверить, что мы всецело настроены на расширение взаимодействия с госкорпорацией "Росатом" во всех областях, которые отмечены в наших документах и которые не отмечены там.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси