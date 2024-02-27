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Беларусь готова сотрудничать со всеми по тематике прав человека, но на равноправной основе - Амбразевич
Беларусь готова сотрудничать со всеми по тематике прав человека, но на равноправной основе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, сообщает БЕЛТА.
"Международное сотрудничество по теме прав человека призвано служить уважительным дополнением национальных усилий, обеспечивать их подпитку передовым опытом и помогать совершенствованию законодательства и практик по запросу заинтересованных правительств. Беларусь готова к такому сотрудничеству на равноправной и взаимоуважительной основе с любым членом международного сообщества", - заявил дипломат.
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