Амбициозные цели и грандиозные задачи! Итоги переговоров глав Беларуси и Экваториальной Гвинеи

Комфортная и гостеприимная Африка открыла свои двери! Сегодня это быстрорастущий регион и кладовая планеты! На континенте, где каждый ведущий мировой игрок старается застолбить место под солнцем, Беларусь готова выстраивать взаимовыгодное партнерство. Этот континент познал немало горя от колонизаторов и в этом страны, по сути, родственные души.

До сих пор Беларусь не стала под каблук горе-руководителей Запада. Их безысходность ярко демонстрируют санкции, которые, впрочем, стали скорее стимулом для более активного развития. И это развитие ищем там, где нам рады. В Экваториальной Гвинее прошло несколько раундов переговоров, лидерами подписана дорожная карта по развитию сотрудничества между странами.

Государствам Африки еще не так давно по историческим меркам пришлось отстаивать политическую независимость - сегодня пришло время бороться за независимость экономическую. Беларусь предлагает опыт в сельском хозяйстве, компетенции в строительстве, обучение специалистов и много-много чего еще. Главное - это не сиюминутная выгода, а сотрудничество вдолгую. Итоги переговоров и колоритные подробности в африканском репортаже Натальи Бреус.

Африка всегда встречает горячо, громко, зажигательно! Такой уж он характер и душа континента. Жаркий климат - теплые и открытые люди. Еще в начале года такой прием в Зимбабве был слегка в диковинку. В этот раз даже гадали, чем удивят экватогвинейцы?

И хоть в Центральной Африке белорусский борт номер один раньше не приземлялся - страны на этом континенте Беларусь для себя стала открывать давно.

Президентский кортеж на скорости сразу на переговоры. Чего-чего, а скорости Минску и Малабо не занимать. Редкий случай в политике и двусторонних отношениях - за полгода сделать то, что странам порой не удается годами. Долго раскачиваться не стали. Это не просто обмен визитами - за ними большая работа.

Говоря о Гвинее, главное - не перепутать - ведь Гвиней на жарком континенте всего 4! Экваториальная - по африканским меркам совсем небольшая. Под полтора миллиона человек. Да и территории немного. Здесь шутят, что даже столицу пришлось разместить на острове. Приличный ВВП на душу населения - один из топовых для Африки - дают недра. Если раньше кормили какао и кофе, то с нефтью и газом - это другие деньги. Деньги есть, но чтобы жить лучше, нужно еще постараться.





Я знаю, что Вы, как Президент, ставите перед собой амбициозные цели, направленные на повышение благосостояния народа Экваториальной Гвинеи. Ваше правительство проводит политику открытости, стремясь планомерно развивать инфраструктуру, ускорять индустриализацию страны, обеспечить экономику хорошо подготовленными кадрами. Меня впечатлили ваши слова, сказанные в узком составе наших переговоров о том, что развивая инфраструктуру, вы немного отстали в плане обеспечения людей самым необходимым, прежде всего питанием. Это надо компенсировать. Мы готовы вам в этом помочь. Такой опыт уже есть на вашем континенте - это Зимбабве. Страна, которая не могла обеспечить хлебом свой народ, сегодня экспортирует его. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Задуматься о продовольственной безопасности заставила пандемия. Принцип "все купим" не сработал - Испания, откуда поставлялась львиная доля продуктов питания, закрылась - делай что хочешь. А нефетедоллары на хлеб, если помните, не намажешь. Нужно учиться работать на земле самим. Было бы у кого. Легких путей здесь нет.

Мы имеем полное представление о том, что здесь необходимо сделать, как делать, а те культуры, которые мы выращиваем, они подходят под выращивание. И необходимо только наше удобрение, которое мы можем произвести именно под тот почвенный состав. Ну и средства защиты растений, потому что здесь благоприятный климат как для роста, так и для развития болезней и вредителей. У них круглый год сезон, у них по четыре урожая можно получать, поэтому, даже имея земли на человека, условно говоря, в четыре раза меньше, можно обеспечить то же производство как у нас. Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Хочется все и сразу - строить птицефабрику, комбикормовый завод и даже агрогородок по белорусскому примеру, выращивать картофель и кукурузу. Все это реально. Было бы желание. В аграрном колледже готовят специалистов для сельского хозяйства. Есть и теория, и практика. Но, очевидно, таких скромных грядок для постижения аграрной науки и обеспечения продовольственной безопасности недостаточно. Ученики, да и учителя, не прочь поучиться. Белорусы готовы делиться опытом - не зря осенью вместе высаживали отечественные сорта клубники и яблони. Главное, не забывать обильно поливать "саженцы дружбы".

Видя, как вы работаете, возникает впечатление толковых и знающих людей, которые разбираются в сельском хозяйстве. Грасьяно Фэрр Мэнье, директор агроколледжа (Экваториальная Гвинея)





Работа по продовольственной безопасности - лишь одно поле деятельности. Их куда больше. Если приложить по ним усилия - это принесет реальную пользу для людей.

Мы очень благодарны за сотрудничество двух стран. И оно основано на нашем желании, стремлении развивать, диверсифицировать и продвигать наше взаимодействие. Уверен, что наш альянс Беларуси и Экваториальной Гвинеи будет твердо продвигаться, чтобы исполнить наши обязательства в рамках повестки-2030. Для нас Беларусь является приоритетом в нашей внешней политике. Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Президент Экваториальной Гвинеи

"Мы, конечно же, не приехали в вашу страну заниматься благотворительностью. Такой возможности у нас нет, да это и не нужно. Но и наживаться за счет ваших людей, вашей страны мы не собираемся. Мы не колонизаторы. Мы ваши друзья. Передавая вам технологии по многим направлениям, в которых вы нуждаетесь, мы обучим ваших людей этим технологиям. Мы не будем присылать к вам своих рабочих. Мы пришлем сюда достаточное количество специалистов, будь то в сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении, образовании… А работать будут ваши люди. И наша задача - этому научить ваших людей", - сказал глава белорусского государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы пришли в Экваториальную Гвинею как друзья, и предложил сделать все необходимое, чтобы расширить сотрудничество и на другие страны региона. "Я бы очень хотел, чтобы мы с вами сделали все, чтобы из Экваториальной Гвинеи мы могли двинуться в другие страны Африканского континента с теми технологиями, которые мы освоим здесь. Мы должны помочь тем странам, которые хотят благосостояния своим народам и развития своим государствам. Думаю, это в наших силах осуществить", - сказал он.

Честная политика Беларуси откликается в Африке. Многочисленные контакты с африканскими президентами на всемирном климатическом форуме это только подтверждает. Александр Лукашенко пошутит насчет переговорного марафона там - мол, устроили чуть ли не заседание африканского союза. Кения и Ботсвана, экзотические Коморские острова и Конго... На севере Африки активно работаем с Египтом. На юге - с Зимбабве и ЮАР. Экваториальная Гвинея будет опорной точкой в центре Африки. Отсюда запросто можно идти в соседние. Договорись создавать здесь настоящий региональный хаб по продвижению белорусской продукции.

Нам за последние 2 месяца удалось достаточно далеко продвинуться в сотрудничестве с Экваториальной Гвинеей. Сегодня мы подписываем только по Министерству промышленности два соответствующих документа - это комплексный подход в работе с этой страной, это вся наша техника, которую выпускает сегодня система Министерства промышленности, начиная от тракторов, заканчивая коммунальным хозяйством. Это строительство мусороперерабатывающего завода, это поставка коммунальной техники для нужд этой страны, это поставка для нужд Министерства сельского хозяйства всей гаммы техники, начиная от тракторов и заканчивая комбайнами. Это все, как и по аналогии с Зимбабве, чтобы страна обеспечила свою продовольственную безопасность. Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси

В числе перспективных проектов - помимо возведения агрогородка и поставок техники - строительство сотни жилых домов и кирпичного завода, создание новых сельхозугодий, проект по лесозаготовке.

У нас мало развита промышленность, и мы рассчитываем на помощь Беларуси в этом направлении.​ Мы также заинтересованы в сотрудничестве по линии лесного хозяйства. К примеру, мы бы хотели наладить производство бумаги и картона. Работаем над сохранением наиболее значимых участков леса. Для нас очень ценны ваши знания и опыт, хотелось бы, чтобы вы поделились ими с нашими специалистами. Дьесдадо Обианг Мбомио Нфоно, министр лесного хозяйства Экваториальной Гвинеи

Болевая точка Экваториальной Гвинеи - медицина. Наши специалисты помогут запустить в работу местную клинику и выделят гранты для двух десятков студентов. Все на возмездной основе.

Это выгодный проект. Это страна, богатая ресурсами, которая хотела бы развиваться, и выбрала нас в качестве статических партнеров в области системы здравоохранения. Они столкнулись с проектами, когда выстраиваются медицинские центры, оснащаются, и люди уходят отсюда, и эти центры не дают даже половины эффективности. Видят в нас, как говорил наш Президент, не новых колонизаторов, а статистических партнеров, видит совместное развитие в этом регионе. Это должно быть взаимовыгодным сотрудничеством. Да, мы находимся далеко, но я думаю, что мы выстроим логистику. Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси

Факт По итогам переговоров подписана дорожная карта сотрудничества между Беларусью и Экваториальной Гвинеей. Она рассчитана до 2026 года. Документ охватывает 15 ключевых направлений, включая кооперационные проекты, поставки техники и ее обслуживание, сельхозсферу, здравоохранение и многое другое.

"Экваториальная Гвинея, Беларусь и другие страны не должны импортировать то, что можно производить у себя. Страна не должна тратить валюту на закупки тех продуктов и товаров, которые возможны к производству в Экваториальной Гвинее. Аксиома", - сказал белорусский лидер.

"Второе. Когда мы встречаемся с некоторыми из представителей государств, в том числе и с моим другом из Экваториальной Гвинеи, я всегда говорю о технологиях. И некоторые начинают критиковать меня: "Ну какие технологии, ну не гигантская страна?" Должен сказать: да, мы не гигантская страна, но у нас достаточно тех технологий в сельском хозяйстве, промышленности и так далее, чтобы Экваториальная Гвинея, воспользовавшись ими, на ступень или даже две ступени поднялась выше, - отметил Президент. - И мы готовы не просто прийти и тут урвать какой-то куш, как это делали колониалисты в прошлом, а в результате нашего сотрудничества научить этим технологиям людей в Экваториальной Гвинее. То, что умеем мы, мы передадим народу Экваториальной Гвинеи. То, что умеет делать народ этой страны, они передадут нам. В том числе и товары. Вот в чем смысл этого сотрудничества".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Экваториальной Гвинее в настоящее время не нужны какие-то высокие технологии. Например, этой стране не надо запускать в космос космические аппараты. Речь идет о реализации более приземленных, но крайне необходимых проектов.



"Еще раз хочу подчеркнуть (Президент это знает), я хочу, чтобы и народ Экваториальной Гвинеи, и в Африке народы узнали: мы не идем сюда, чтобы что-то урвать сиюминутно. Мы хотим с вами сотрудничать на взаимовыгодной основе. Не благотворительностью заниматься - это пойдет только во вред нашим народам. Мы будем сотрудничать во имя наших народов", - сказал Президент Беларуси.

Я уже сказал своему другу, за что мы боремся в этот момент за экономическую независимость. Мы обрели политическую независимость, но все еще экономика продолжает оставаться сдерживающим фактором. Есть страны, которые не хотят развития для Африки. Страны, которые привносят нестабильность, которые придумывают всякие изменения, чтобы воспользоваться нашими ресурсами. Но африканцы просыпаются. Мы видим уже, что нас обманули. Мы разочарованы. И там, где мы имели надежду, мы не сможем ничего получить от наших бывших колонизаторов. Мы будем серьезным образом работать с белорусской стороной. Это дисциплинированный народ. Это народ, который исполняет то, что обещает. Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Президент Экваториальной Гвинеи

В этих двух словах - Африка просыпается - суть тектонических сдвигов не только в этой части света, а во всем мире сегодня. Обрести политическую независимость дорогого стоит - еще больше нужно сделать ради независимости экономической.

"Вы поставили перед собой грандиозную задачу. Я обещаю вам как своему другу, что эту задачу мы можем решить. Все те проблемы, которые сегодня надо решать в Экваториальной Гвинее, мы решали в Беларуси 30 лет тому назад. Нам это все знакомо. Поэтому мы к вашим услугам", - заверил белорусский лидер.

Президент констатировал, что подписанные сторонами документы имеют общий характер, но в развитие этих документов уже договорились о 74 конкретных проектах. "Вот это подвиг, который совершили члены правительств Экваториальной Гвинеи и Беларуси, наши специалисты. 74 конкретных проекта, которые мы должны реализовать в ближайшие 2-3 года. Завтра начинаем копать землю в Гвинее и решать проблемы", - резюмировал Александр Лукашенко.





И хоть впереди еще много работы торжественный момент не стали откладывать в долгий ящик. Теодоро Обианг Нгема Мбасого наградил Александра Лукашенко орденом Независимости Экваториальной Гвинеи. Свой вклад Беларусь в экономическое развитие африканской страны делает. И здесь за это благодарны. Идем с миром и прогрессом - именно такие слова пожелания напишет наш резидент в книге почетных гостей.

Второй день официального визита и переговоров президентов прошел на материковой части страны. А это считай 300 километров. Пришлось перелететь. Теодоро Обианг Нгема Мбасого пригласил Александра Лукашенко посмотреть строящуюся новую столицу - Сьюдад де ла Пас, что с испанского звучит красиво "город мира". Она по плану заменит Малабо, где климат хуже - очень влажно - да и большая часть жителей живет на материке. Экскурсия для высокого гостя по готовым объектам. Лидеры решили передвигаться на одном авто. Университет, госпиталь, дом правительства.

По пути и позже во время неформального обеда - продолжение серьезного разговора начатого накануне. В том числе и с первой леди страны - она курирует медицину и приезжала к нам, чтобы перенимать лучшее. В таком свободном формате президенты Беларуси и Экваториальной Гвинеи общались около трех часов.

Пока в кругах злопыхателей ищут скандалы-интриги-расследования по линии международных встреч, эксперты называют активность Минска на внешнем контуре действенной работой по продвижению экономических интересов страны.

Несмотря на миф про международную изоляцию, конечно же, Беларусь - страна, открытая ко всему миру, ее встречают с радостью и в Китае, и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Экваториальной Гвинее, потому что сотрудничать с Беларусью выгодно и отношения эти строятся на так называемых взаимовыгодных началах это действительно так. Это действительно взаимовыгодные и взаимоуважительные начала, а изоляция, если и говорить об изоляции, она в отношении западных стран, потому что, отворачиваясь от Беларуси, они, так сказать, сделали то, что называется свято место пусто не бывает и есть, кем закрыть эти пробелы. Нет проблем, найти себе других партнеров и выстроить с ними нормальные отношения. Константин Шадров, доцент Государственного университета "Дубна" (Россия)

Несмотря на то, что конкуренция здесь есть, но мы понимаем, что некоторые страны такие, как, например, Франция, в известной степени из Африки уходят, нравится это французам или не нравится, но процесс исхода Франции из Африки продолжается, а свободного места долго не бывает. И, возможно, на рынках этих стран свободным новым игроком станет Республика Беларусь, возможно, сама одна, возможно, в кооперации с Россией. Я думаю, что наши чиновники и бизнесмены об этом тоже думают, я практически в этом уверен. Николай Межевич, профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского госуниверситета (Россия)

Пожалуй, главное впечатление от Африки - это то, что за внешней простотой скрывается действительно большой потенциал. Не случайно крупные мировые державы спорят здесь за влияние и ресурсы. Беларусь спорить не собирается - собирается работать с выгодой - и для себя, безусловно.