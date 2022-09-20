Беларусь и Башкортостан: рост взаимной торговли и совместные проекты обсудили в Уфе

Беларусь готова занять освободившиеся ниши после ухода западных компаний из российских регионов. Об этом в эти дни говорят в Приуралье. 20 сентября начался рабочий визит делегации белорусского правительства в Уфу. Его основная цель - поиск новых точек роста экономик.

Чтобы эффективно противостоять всем вызовам и угрозам, для Беларуси и России важна координация на различных уровнях. Главный акцент делается на реализацию договоренностей, достигнутых в декабре в Минске.

Светлана Лукьянюк о белорусских интересах в Башкортостане.

Акцент на реализацию достигнутых договоренностей

Уфа встретила белорусскую делегацию настоящим летом - плюс 25. Но теплота отношений политических и экономических уж точно не зависит от градуса за окном. В декабре 2021-го главу Башкортостана принимал Минск. Официальные встречи, бизнес-форум и презентация возможностей этого края как нельзя лучше подтвердили: белорусские товары, как и туристов, ждут в Приуралье и сами готовы предложить свое нашему рынку. Подписанные тогда в Минске соглашения уже работают. А значит, время посмотреть, что сделано.





Товарооборот Беларуси и Башкортостана в этом году не менее $300 млн

В Уфе еще в начале августа местные СМИ активно анонсировали новые адреса кооперации с белорусами и приезд правительственной делегации. Это возможность обсудить и двухсторонние контакты, и проведение Форума регионов Беларуси и России. Он как раз в следующем году соберется здесь.Это тот самый двигатель и торговли. В этом году ее ожидают не ниже 300 миллионов долларов. Но в планах заветный миллиард. И он реален.

Мы заинтересованы в поставке сырья, химической продукции. Башкортостан интересует продукция машиностроения, станки, оборудование, тракторы, троллейбусы, автобусы, трамваи, поэтому есть куда стремиться, есть что делать. Артур Карпович, руководитель отделения посольства Беларуси в России

Край уникальной природы и самого вкусного меда, а еще основной из российских регионов в нефтедобыче, центр химической промышленности и машиностроения. Именно промышленность формирует до 40 % валового регионального продукта Башкортостана. Беларусь также сильна своими гигантами техники.

Интересно взаимодействовать с сильными партнерами. Потому что ты учишься у них, они учатся у нас. Мы не всегда знаем возможности наших партнеров, потому что за последние годы мы больше работали как бы по поставкам готовой техники, а здесь мы опускаемся на уровень производителей деталей и узлов. Вот это очень важно для каждой из сторон. Александр Огородников, первый замминистра промышленности Беларуси

Совместные проекты

На встрече с главой этого края говорят о координации и промышленной кооперации. Это ответ на санкции Запада, и такая совместная работа сделает всех сильнее технологически.

У нас сотрудничество многоплановое. Это не только экспорно-импортные взаимные поставки, которые тоже в этом году демонстрируют хороший результат, но и кооперационные проекты. Это крайне важно для того, чтобы мы смогли объединить наш научный и производственный потенциал. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Как итог - на полях края 224 трактора МТЗ, 50 машин МАЗа и три десятка зерноуборочных агрегатов Гомсельмаша. Но спрос куда выше.

Наши потребности в вашей технике ежегодно растут. Тем более что теперь зарубежные Джон Диры нам не в первую очередь необходимы для нашего сельского хозяйства, так же, как и коммунальная техника. Поэтому мы смотрим в сторону новой техники из Республики Беларусь. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана

В декабре в Минске была подписана дорожная карта по сотрудничеству на 3 года. Четверть мероприятий уже выполнено.И это хороший темп. Мы готовы поставлять свои лифты и электробусы. Чтобы бизнес мог рассчитывать на долгосрочные контакты, белорусы предложили подписать новую карту на 5 лет. Россияне только за. Во время переговоров нашли и новое направление.

Еще одна новая точка, о которой мы до последнего времени не говорили, это станкостроение, потому что наши предприятия испытывают недостаток станков, которые по тем или иным причинам сейчас не поставляются в нашу республику. Поэтому мы продумали, что вместе нам бы подумать о более глубокой кооперации - создании некоего такого мощного станкостроительного кулака или мощного станкостроительного кластера для того, чтобы заполнить наши потребности, может быть, обеспечить станками предприятия Российской Федерации и Беларуси. Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан

Новые технологии

А что сегодня есть в Приуралье, конечно, лучше показать гостям. И во главе новые технологии.

Центр управления республикой - современный инструмент для быстрого решения проблем людей. Например, есть вопросы с ремонтом дорог или уборкой мусора. Система смотрит схожие ситуации, анализирует причины, а потом отправляет госорганам. А бизнес, желая открыть заправку или кафе, всегда видит свободные участки, есть ли на них преференции и что вокруг. Такие ноу-хау не лишним будет и нам взять на вооружение, считает премьер. Это ведь та самая быстрая работа с обращениями.

Белорусские машины на Всероссийском конгрессе технологий

21 сентября Уфа презентует и другие свои достижения. А вот, что им точно интересно из Беларуси, так это наши машины. В эти дни в Уфе наша техника представлена и на Всероссийском конгрессе транспорта и строительства.

Большой форум открылся сегодня. А завтра там ждут белорусскую делегацию.

Беларусь будет строить в Уфе завод