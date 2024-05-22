Беларусь и Экваториальная Гвинея обсудили перспективы развития военного сотрудничества

В Беларусь с официальным визитом прибыл министр национальной обороны Республики Экваториальная Гвинея. В Минске обсудили перспективы развития военного сотрудничества.

На церемонии официальной встречи глава военного ведомства Беларуси Виктор Хренин приветствовал африканского коллегу. Стороны продолжили общение на переговорах в составе делегаций в Центральном Доме офицеров. После министры отдали дань уважения погибшим в годы Великой Отечественной и возложили цветы к монументу Победы.