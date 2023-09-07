Беларусь и Экваториальная Гвинея подписали ряд международных документов

Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов. Такой ориентир к 2030 году. Об этом заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с Обиангом Нгемой - Президент Экваториальной Гвинеи в эти дни в Минске. Активизация политических и экономический связей с данной страной стала сегодня центральной темой во Дворце Независимости.

Курс на африканский континент

Переговоры в узком и расширенном составах. В приоритете торгово-экономическое сотрудничество. Первый визит на высшем уровне демонстрирует совместную заинтересованность в активизации и углублении сотрудничества между двумя государствами. Минск выступает за справедливый мир, и мы идем в Африку как друзья, акцентировал внимание белорусский лидер, в отличие от западных "демократизаторов".

Президент: Минск выступает за справедливый мир

"Для Беларуси и Экваториальной Гвинеи многополярный справедливый мир, где любые вопросы будут решаться за столом переговоров в честном, уважительном и равноправном диалоге, не имеет альтернатив. Несмотря на давление и сопротивление ряда крупных мировых игроков, голос Африки в пользу неизбежности такого мироустройства слышен все громче и отчетливее, - сказал Президент. - Мы видим, что государства Африканского континента все решительнее проводят самостоятельную, суверенную, миролюбивую политику, не оглядываясь на страны так называемого золотого миллиарда".

Глава государства подчеркнул, что интерес Беларуси и Экваториальной Гвинеи друг к другу огромен. "Текущая ситуация в мире подталкивает к более активному взаимодействию. Я уже сказал своему коллеге и другу о том, что Экваториальную Гвинею (сравнительно небольшое государство, но очень богатое ресурсами) никто в покое не оставит. Президент со мной согласился", - сказал он.

Белорусский лидер в связи с этим подчеркнул, что в современном мире нужно быть сильным, чтобы суметь сохранить страну и защитить ее интересы.