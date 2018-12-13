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Беларусь и ЕС решили сложные вопросы в переговорах по упрощению визового режима

Найдены приемлемые для всех сторон положения документа. Об этом сообщили в МИД нашей страны. К слову, одна европейская страна выступает против подписания соглашения. Этот фактор во внешнеполитическом ведомстве назвали второстепенным.

Между тем, отношения нашей страны с Европейским союзом сегодня обсуждают в Брюсселе. Там проходит шестое заседание координационной группы Беларусь - ЕС. Особое внимание - состоянию двусторонних отношений и участию Минска в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство".

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