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Беларусь и Индонезия намерены активизировать сотрудничество
Активизировать экономическое и парламентское сотрудничество, установить контакты в сфере туризма и культуры - развитие белорусско-индонезийских отношений обсудили в парламенте. С коллегами встретился председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Приоритетным направлением сотрудничества остается наращивание товарооборота, его важно пополнять и новыми позициями. И сегодня это возможно благодаря взаимодополняемости наших экономик. Прежде всего это позволит серьезно нарастить и диверсифицировать экспорт белорусской продукции на внешние рынки. Так, Минск заинтересован в увеличении поставок в Индонезию хлористого калия, автомобильной и тракторной техники.
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