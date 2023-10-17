Беларусь и Иран должны плотнее работать друг с другом, чтобы противостоять выпадам Запада, заявил Лукашенко

Беларусь и Иран должны плотнее работать друг с другом, чтобы противостоять выпадам Запада. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 17 октября на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщает БЕЛТА.

"Надеюсь, вы не будете разочарованы своим визитом. Вопросов много, есть о чем поговорить. Поэтому я также надеюсь, что наш разговор будет иметь хороший практический результат, - приветствовал иранского гостя глава государства. - Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь и вы. Давление, оказываемое на наши государства, беспрецедентное, но вы уже научились в какой-то степени этому противостоять, и ваш опыт для нас весьма важен. Что меня постоянно удивляет - что в ходе этих масштабных акций за этот период Иран нисколько не снизил свой уровень развития, а, наоборот, значительно, прибавил".

В марте 2023 года Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Иран. Тогда президенты договорились выработать план действий на обозримую перспективу, чтобы товарооборот между странами и сотрудничество в целом развивалось более успешно. Александр Лукашенко и Президент Ирана Эбрахим Раиси по итогам переговоров подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы.

"Самое важное и главное. Исходя из опыта отношений с Ираном, исходя из многих лет сотрудничества с Ираном, я делаю вывод, что вашей и нашей бюрократии надо научиться очень оперативно работать. Если мы о чем-то договорились, это должно быть исполнено в срок. Самое главное для нас - это не санкции и давление, а время. И время это потерять в результате бюрократических препонов ни в коем случае нельзя", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко заметил, что обстановка в мире накаляется, а кризис на Ближнем Востоке способствует тому, что недружественные западные страны во главе с Соединенными Штатами Америки постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана. "Вы это чувствуете лучше. Наш ответ один: мы должны плотнее работать друг с другом, вместе сотрудничать, чтобы противостоять этим выпадам", - заявил Президент.