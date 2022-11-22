Беларусь и Иран готовят дорожную карту по развитию отношений в экономике и инвестсфере

Сегодня с официальным визитом в Тегеране делегация белорусского правительства. Планируют создать и рабочие группыпо решению проблемных вопросов и реализации коммерческих проектов. Ключевое - это экономика. В нынешних реалиях санкций и ограничений важно наращивать товарооборот. В Тегеране работает съемочная группа Белтелерадиокомпании. Все подробности переговоров у Светланы Лукьянюк.

Официальный визит делегации белорусского правительства в Иран. Наши договоренности и новые соглашения, а также деловой форум и открытие прямого авиарейса. Подробности переговоров в Тегеране.

Здесь огромные мечети, шумные базары с ароматом пряностей и специй, коврами ручной работы и расписной утварью. Здесь сходятся все дороги Персии и хранятся традиции мусульманского мира.

А еще здесь большие пробки, постоянное движение людей и машин. Все это Тегеран, где в одном городе живет по численности почти вся Беларусь. Это второй мегаполис на Ближнем Востоке.

С Тегераном мы почти в одном часовом поясе. Он опережает нас только на полчаса. Однако встроиться в этот ритм непросто, но Ближний Восток тем и интересен. Приходится учитывать свои особенности и в дресс-коде. Темный цвет одежды и покрытая голова. Да и снимать разрешают только в определенных местах. Но всегда можно договориться. И это важно для двухсторонних отношений.

Делегация белорусского правительства в Тегеране с официальным визитом. Иранское телевидение вело прямые трансляции из аэропорта, а также с церемонии приветствия по всем правилам протокола с национальными гимнами двух стран.





Наши страны всегда поддерживали друг друга на международной арене. ООН, Движение неприсоединения, ШОС. И всегда были за суверенитет, невмешательство во внутренние дела и многополярный мир. На официальной встрече с первым вице-президентом белорусский премьер скажет, что цель визита - достичь согласия по проекту дорожной карты на 2023-2026 годы. Такая задача поставлена президентами двух стран на встрече в Самарканде. Проект - это алгоритм развития торговли, притока инвестиций и активизации контактов на всех уровнях.

Тон нашему взаимодействию задают наши лидеры - президенты Исламской Республики Иран и Республики Беларусь. Их регулярные встречи и железная воля придают необходимый импульс конструктивному диалогу на всех уровнях. И очень приятно отметить, что в этом году белорусско- иранские отношения без преувеличения процветают. Как вы прекрасно знаете, мы даже в самые сложные времена ни на минуту не прерывали активного политического, гуманитарного, экономического диалога. Но именно сейчас очень важно совместными усилиями справиться с теми вызовами, которые ставит перед нами коллективный Запад. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

То, что у Ирана свой путь, доказывают 40 лет жизни под санкциями. Нефтяное эмбарго и отключение от системы расчетов SWIFT. Но экономика адаптировалась. Наладили импортозамещение и нашли новые рынки. Эти задачи сейчас решает и Беларусь. Да, неизвестных еще хватает, но точно большинство верных решений найдено.Важно создать условия для дальнейшего устойчивого развития.

Большое внимание было уделено теме транспорта и транзита. Задействование транзитного потенциала Исламской Республики Иран для продвижения товаров на рынке не только Ирана, но и стран дальней дуги. Как известно, коридор север - юг уже активно используется. И нам в этом году уже удалось нарастить объем транзитных перевозок железнодорожных через Иран по коридору север - юг более чем в три раза. Достигнуты конкретные договоренности по расширению этого взаимодействия, что откроют гораздо более широкие перспективы для экспорта белорусской продукции на рынке дальнего зарубежья. Сергей Алейник, первый замминистра иностранных дел Беларуси

По итогам переговоров первый вице-президент Ирана отметил, что сейчас важно расставить акценты в экономических контактах. Для этого нужно чаще встречаться, поэтому идет активная работа по открытию прямого авиарейса.





Есть определенные товары, которые производятся в Беларуси, и мы действительно нуждаемся в этих товарах. Есть что предложить и вам. Нужно выработать механизм взаимодействия в этом направлении. И мы дали поручение министрам финализировать нашу дорожную карту. И я думаю, что скоро это произойдет. Моххамод Мохбер, первый вице-президент Ирана

Я уверен, что совместными усилиями всех стран, которые не приемлют экономического диктата, не приемлют нелегитимного давления санкционных ограничений, мы сможем выйти из этой ситуации более крепкими, с более крепкой экономикой, с собственными товарами и технологиями, которые мы будем самостоятельно в партнерстве с нашими друзьями разрабатывать и производить. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Сегодня время перезагрузки экономических отношений. Бизнес готов предложить новое. Об этом говорили на деловом форуме в Тегеране. Торгово-промышленные палаты двух стран подписали и новое соглашение о сотрудничестве. Прошлое заключили в прошлом веке. Мы пригласили иранцев в Минск с презентацией своих портов и выставки товаров.





Интерес иранского бизнеса к сотрудничеству с Беларусью есть. И я думаю, что благодаря прямому авиасообщению в ближайшее время мы будем ждать делегацию бизнеса из Ирана у нас в стране. Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты

В этом году за 9 месяцев с Ираном мы наторговали на 63 с половиной миллиона долларов. Рост почти втрое с январем - сентябрем 2021-го. Для сравнения: в прошлом товарооборот за весь год был чуть больше 30-ти. Продаем изделия из дерева, подшипники и другие промышленные товары. А покупаем фрукты, сухофрукты, орехи и лекарства. Сальдо положительное - 33 с половиной миллиона.