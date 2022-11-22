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Беларусь и Иран готовят дорожную карту по развитию отношений в экономике и инвестсфере
Сегодня с официальным визитом в Тегеране делегация белорусского правительства. Планируют создать и рабочие группыпо решению проблемных вопросов и реализации коммерческих проектов. Ключевое - это экономика. В нынешних реалиях санкций и ограничений важно наращивать товарооборот. В Тегеране работает съемочная группа Белтелерадиокомпании. Все подробности переговоров у Светланы Лукьянюк.
Официальный визит делегации белорусского правительства в Иран. Наши договоренности и новые соглашения, а также деловой форум и открытие прямого авиарейса. Подробности переговоров в Тегеране.
Здесь огромные мечети, шумные базары с ароматом пряностей и специй, коврами ручной работы и расписной утварью. Здесь сходятся все дороги Персии и хранятся традиции мусульманского мира.
А еще здесь большие пробки, постоянное движение людей и машин. Все это Тегеран, где в одном городе живет по численности почти вся Беларусь. Это второй мегаполис на Ближнем Востоке.
С Тегераном мы почти в одном часовом поясе. Он опережает нас только на полчаса. Однако встроиться в этот ритм непросто, но Ближний Восток тем и интересен. Приходится учитывать свои особенности и в дресс-коде. Темный цвет одежды и покрытая голова. Да и снимать разрешают только в определенных местах. Но всегда можно договориться. И это важно для двухсторонних отношений.
Делегация белорусского правительства в Тегеране с официальным визитом. Иранское телевидение вело прямые трансляции из аэропорта, а также с церемонии приветствия по всем правилам протокола с национальными гимнами двух стран.
Наши страны всегда поддерживали друг друга на международной арене. ООН, Движение неприсоединения, ШОС. И всегда были за суверенитет, невмешательство во внутренние дела и многополярный мир. На официальной встрече с первым вице-президентом белорусский премьер скажет, что цель визита - достичь согласия по проекту дорожной карты на 2023-2026 годы. Такая задача поставлена президентами двух стран на встрече в Самарканде. Проект - это алгоритм развития торговли, притока инвестиций и активизации контактов на всех уровнях.
Тон нашему взаимодействию задают наши лидеры - президенты Исламской Республики Иран и Республики Беларусь. Их регулярные встречи и железная воля придают необходимый импульс конструктивному диалогу на всех уровнях. И очень приятно отметить, что в этом году белорусско- иранские отношения без преувеличения процветают. Как вы прекрасно знаете, мы даже в самые сложные времена ни на минуту не прерывали активного политического, гуманитарного, экономического диалога. Но именно сейчас очень важно совместными усилиями справиться с теми вызовами, которые ставит перед нами коллективный Запад.
То, что у Ирана свой путь, доказывают 40 лет жизни под санкциями. Нефтяное эмбарго и отключение от системы расчетов SWIFT. Но экономика адаптировалась. Наладили импортозамещение и нашли новые рынки. Эти задачи сейчас решает и Беларусь. Да, неизвестных еще хватает, но точно большинство верных решений найдено.Важно создать условия для дальнейшего устойчивого развития.
Большое внимание было уделено теме транспорта и транзита. Задействование транзитного потенциала Исламской Республики Иран для продвижения товаров на рынке не только Ирана, но и стран дальней дуги. Как известно, коридор север - юг уже активно используется. И нам в этом году уже удалось нарастить объем транзитных перевозок железнодорожных через Иран по коридору север - юг более чем в три раза. Достигнуты конкретные договоренности по расширению этого взаимодействия, что откроют гораздо более широкие перспективы для экспорта белорусской продукции на рынке дальнего зарубежья.
По итогам переговоров первый вице-президент Ирана отметил, что сейчас важно расставить акценты в экономических контактах. Для этого нужно чаще встречаться, поэтому идет активная работа по открытию прямого авиарейса.
Есть определенные товары, которые производятся в Беларуси, и мы действительно нуждаемся в этих товарах. Есть что предложить и вам. Нужно выработать механизм взаимодействия в этом направлении. И мы дали поручение министрам финализировать нашу дорожную карту. И я думаю, что скоро это произойдет.
Я уверен, что совместными усилиями всех стран, которые не приемлют экономического диктата, не приемлют нелегитимного давления санкционных ограничений, мы сможем выйти из этой ситуации более крепкими, с более крепкой экономикой, с собственными товарами и технологиями, которые мы будем самостоятельно в партнерстве с нашими друзьями разрабатывать и производить.
Сегодня время перезагрузки экономических отношений. Бизнес готов предложить новое. Об этом говорили на деловом форуме в Тегеране. Торгово-промышленные палаты двух стран подписали и новое соглашение о сотрудничестве. Прошлое заключили в прошлом веке. Мы пригласили иранцев в Минск с презентацией своих портов и выставки товаров.
Интерес иранского бизнеса к сотрудничеству с Беларусью есть. И я думаю, что благодаря прямому авиасообщению в ближайшее время мы будем ждать делегацию бизнеса из Ирана у нас в стране.
В этом году за 9 месяцев с Ираном мы наторговали на 63 с половиной миллиона долларов. Рост почти втрое с январем - сентябрем 2021-го. Для сравнения: в прошлом товарооборот за весь год был чуть больше 30-ти. Продаем изделия из дерева, подшипники и другие промышленные товары. А покупаем фрукты, сухофрукты, орехи и лекарства. Сальдо положительное - 33 с половиной миллиона.
О главном в развитии отношений будут говорить в Тегеране и завтра. Запланированы встречи с президентом Ирана. Они стартуют по местному времени в 7 утра. После наша делегация побывает на некоторых иранских предприятиях фармотрасли и биотехнологий.
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