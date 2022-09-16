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Беларусь и Казахстан отмечают 30 лет установления дипотношений
Со значимой датой Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что на пороге нового десятилетия в истории сотрудничества две страны стоят на прочном фундаменте дружбы и взаимной поддержки. Двусторонний диалог находится на самом высоком уровне, развиваются политические контакты, продвигаются совместные проекты в экономике, расширяются и укрепляются межпарламентские и межрегиональные связи.
Минск и Нур-Султан вносят весомый вклад в упрочение евразийской интеграции,подчеркнул белорусский лидер.
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