Беларусь и Китай: перспективы развития сотрудничества

Сотрудничество Беларуси и Китая началось еще в 1992 году и вышло на новый уровень с 2014 года. Оно носит стратегический характер и затрагивает многие сферы - политическую, научно-техническую, экономическую, культурную и не только.

Сотрудничество с Китаем - один из ключевых внешнеполитических приоритетов. Главы государств регулярно проводят результативные встречи. Так, еще в 2016 году был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве. Он касался расширения взаимодействия в области энергетики, финансов, инвестиций. В частности, стороны договорились о продвижении инициативы "Пояс и путь" и поддержании безопасности и стабильности в Евразии.

Перспективы Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень"

Одним из самых масштабных проектов стал индустриальный парк "Великий камень". Это высокотехнологичная международная бизнес-площадка в 25 км от Минска. Она позволяет вести бизнес на выгодных условиях. При этом компании должны работать в сфере высоких технологий и вложить инвестиции в проект.

В парке "Великий камень" возле Минска уже зарегистрированы резиденты изСингапура, США, России, Канады, странЕС и другие. Это перспективная площадка, глобальная цель которой - создать умный город.

Вот лишь несколько фактов о "Великом камне", которые лишний раз доказывают успешность научно-технического сотрудничества с такой страной, как Китай:

На карте "Великий камень" отличается удобным расположением. Он находится в центре Беларуси и является опорной точкой экономического пояса Шелкового пути. Все замыслы по строительству планируется реализовать до 2025 года.

Экономическое сотрудничество

За последние годы Китай впервые в истории стал вторым по величине торговым партнером. В этой стране аккредитовано более 100 белорусских производителей. Экономическое сотрудничество Беларуси и Китая развивается с каждым годом. Самые известные проекты - производство бытовой техники на базе "Мидеа-Горизонт" и автомобилей Geely на предприятии "БелДжи".

По итогам 2021 года внешнеторговый товарооборот достиг 5,9 млрд долларов (темп роста составил 108 %). Наша страна поставляет калийные удобрения, мясную и молочную продукцию, древесную целлюлозу. Это основные статьи белорусского экспорта.

Культурное сотрудничество

Беларусь достигла значительных успехов в сферах туризма и культурного сотрудничества с Китаем. Регулярно проводятся выставки, конкурсы, фестивали и обменные Дни культуры. В Минске работают два института Конфуция (при БГУ и МГЛУ), что содействует укреплению дружбы между народами Беларуси и Китая.