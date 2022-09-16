Беларусь и Китай установили отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства

Республика Беларусь и Китайская Народная Республика установили отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Соответствующая Совместная декларация принята в Самарканде, пишет БелТА.



Как отмечается в документе, 15 сентября 2022 года состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина во время проведения 22-го заседания Совета глав государств - членов ШОС в городе Самарканд (Узбекистан).



"Главы государств провели откровенный и углубленный обмен мнениями, достигли взаимопонимания по широкому кругу вопросов китайско-белорусских отношений, а также вопросам международного и регионального характера, представляющим взаимный интерес, - говорится в Совместной декларации. - Лидеры двух государств высоко оценивают успехи, достигнутые за тридцать лет развития отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь во всех сферах взаимодействия".



В документе отмечены общее стремление к повышению уровня двусторонних отношений, образцовость и большое значение белорусско-китайских связей, заинтересованность в дальнейшем продвижении сотрудничества двух стран во всех областях.