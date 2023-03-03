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Беларусь и Китай заключили соглашения и контракты на $3,5 млрд
Эффект на годы вперед - именно так оценивают в правительственных и экспертных кругах результаты переговоров лидеров Беларуси и Китая в Пекине. На неделе к ним было приковано внимание всего мира.
Это был, во-первых, теплый прием на самом высоком уровне. В духе нашего партнерства - все встречи в столице КНР были пронизаны атмосферой дружбы и особого уважения. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин вопреки всем протокольным рамкам общались гораздо больше, чем планировалась. Впрочем это было вполне ожидаемо - Минск и Пекин укрепляют партнерство по всем направлениям и наполняют содержанием новый уровень белорусско-китайских отношений. В целом Беларусь и Китай заключили почти четыре десятка соглашений и контрактов. Совокупный экономический эффект по итогам оценивают в 3,5 млрд долларов. Стороны подтвердили, что начинается новая эпоха партнерства Минска и Пекина. Для правительств начинается большая работа по реализации на практике всех договоренностей.
Эффектом также будет реализация всех остальных соглашений, которые сегодня имеют отнесенный на будущее характер. В рамках этих соглашений будут отработаны дорожные карты и, конечно же, наполнены содержанием в развитии этих соглашений. Уже на этот счет главой государства даны соответствующие поручения. Наши министерства, ведомства, регуляторы работают над детальной пропиской всех задач в этих дорожных картах. И мы убеждены, что эффект будет еще со временем корректироваться в сторону увеличения показателей. Все встречи прошли в очень конструктивном формате, поднималось даже больше вопросов и ответов, звучали и пожелания друг другу. Все члены делегаций, как с китайской стороны, так и с белорусской стороны, очень остались довольны результатами этих переговоров.
В Пекине прошли встречи нашего Президента с представителями крупных бизнес-корпораций. Шла речь об инвестициях, кооперации, создании крупных предприятий в Беларуси, в том числе в "Великом камне". Есть большой интерес к сотрудничеству и развитию совместных проектов с китайской стороны. Главой государства даны поручения уже в развитие договоренностей. В ближайшее время активизируются контакты представителей министерств и ведомств. От Председателя КНР Си Цзиньпина прозвучали четкие сигналы и установки на полное взаимодействие с Беларусью. Расширение контактов с КНР - приоритет для Беларуси во внешней политике. На переговорах затронули и проблемы международной обстановки. Здесь между странами нет никаких разногласий: и Минск, и Пекин стоят на позиции мира и стабилизации ситуации в Украине.
В проекте "Вопрос номер один" - главные итоги переговоров лидеров Беларуси и КНР
Еще больше подробностей о переговорах лидеров Беларуси и Китая, а также об итогах пекинских встреч - в проекте АТН "Вопрос номер один". Смотрите завтра вечером в эфире "Беларусь 1".
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