Беларусь и Китай заключили соглашения и контракты на $3,5 млрд

Эффектом также будет реализация всех остальных соглашений, которые сегодня имеют отнесенный на будущее характер. В рамках этих соглашений будут отработаны дорожные карты и, конечно же, наполнены содержанием в развитии этих соглашений. Уже на этот счет главой государства даны соответствующие поручения. Наши министерства, ведомства, регуляторы работают над детальной пропиской всех задач в этих дорожных картах. И мы убеждены, что эффект будет еще со временем корректироваться в сторону увеличения показателей. Все встречи прошли в очень конструктивном формате, поднималось даже больше вопросов и ответов, звучали и пожелания друг другу. Все члены делегаций, как с китайской стороны, так и с белорусской стороны, очень остались довольны результатами этих переговоров.

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае