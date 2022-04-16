Беларусь и Куба отмечают 30-летие установления дипотношений

С 30-летием установления дипломатических отношений Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Обе страны поддерживают активный политический диалог на высшем и высоком уровнях. Ведется активная реализация взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической, научно-технической и иных областях.



В 2021 году состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством спорта и туризма Беларуси и Кубы, а также меморандума о взаимопонимании в сфере инвестиционного сотрудничества между администрацией китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и офисом зоны особого развития "Мариэль".

