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Беларусь и Лаос ищут, как обойти санкции в межбанковских операциях
Углубление торгового сотрудничества, мировая безопасность и совместное противостояние санкциям! Эти и другие темы сегодня обсуждались на встрече в формате видеоконференции между председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко и председателем Национального собрания Лаоса. Из-за пандемии взаимный товарооборот снизился, хотя еще в 2019 году он составлял более 13 млн долларов. Беларусь готова реагировать на потребности экономики Лаоса. Загвоздка в межбанковских операциях: из-за санкций ЕС и США их стало проводить труднее. И если сторонам удастся найти взаимоприемлемое решение, то уже в скором будущем торговое взаимодействие между Лаосом и Беларусью может быть расширено.
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