Беларусь и Лаос обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипотношений

Обмен поздравительными посланиями министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника и заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Салэмсая Коммасита состоялся по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.



"Дружественные отношения связывают Беларусь и Лаос еще со времен СССР. Несмотря на географическую удаленность, различия в культуре, обычаях и языке, а также происходящие изменения в глобальном и региональном измерениях, отношения между странами укрепились", - отметили в МИД.



Страны поддерживают регулярный контакт на высоком уровне, в том числе на международных площадках. Их взаимодействие в ООН, АСЕАН и других международных организациях носит дружественный и доверительных характер.



"Экономики Беларуси и Лаоса взаимно дополняют друг друга. Стороны демонстрируют готовность к конвертации высокого уровня политического диалога в наращивание взаимодействия в торгово-экономической, культурной, научной и образовательной сферах", - констатировали в МИД.



По случаю 30-летия дипломатических отношений двух стран Министерством связи и информатизации Беларуси совместно с издательским центром "Марка" РУП "Белпочта" и Посольством Беларуси во Вьетнаме подготовлен памятный почтовый проект.