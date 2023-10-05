3.74 BYN
Беларусь и ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве в правоохранительной сфере
Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о сотрудничестве в правоохранительной сфере. Накануне Иван Кубраков встретился с министром внутренних дел ОАЭ. Главы МВД двух стран договорились о партнерстве в области безопасности и противодействия терроризму, а также подписали Меморандум по вопросу взаимного признания и обмена водительских удостоверений.
В ходе визита в Арабские Эмираты белорусские правоохранители ознакомились с материально-технической базой Полицейского колледжа Абу-Даби и Центра оперативного управления МВД ОАЭ.