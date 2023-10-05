Беларусь и ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве в правоохранительной сфере

Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о сотрудничестве в правоохранительной сфере. Накануне Иван Кубраков встретился с министром внутренних дел ОАЭ. Главы МВД двух стран договорились о партнерстве в области безопасности и противодействия терроризму, а также подписали Меморандум по вопросу взаимного признания и обмена водительских удостоверений.