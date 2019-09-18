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Беларусь и Оман обменяются копиями исторических документов

Соответствующее соглашение подписали Минюст и Национальное управление архивов и документациисултаната. Меморандум также предусматривает обмен опытом в сохранении и реставрации архивных документов, развитие инфраструктуры электронного правительства.

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