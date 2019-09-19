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Беларусь и ООН продолжают сотрудничество в борьбе с терроризмом
Уникальный формат, большой положительный резонанс и беспрецедентное количество организаций. В ООН отметили важность антитеррористической конференции, прошедшей в начале сентября в Минске.
Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков на встрече с руководителем Контртеррористического управления организации Владимиром Воронковым обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Речь шла о предстоящем на полях сегмента высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке совместного мероприятия, посвященного итогам конференции в Минске, а также о проектах на перспективу.
Напомним, в минской конференции "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий" приняли участие представители 55 стран и десятков международных организаций - ООН, ОБСЕ, ОДКБ, Интерпола, Шанхайской организации сотрудничества.
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