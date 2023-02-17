Беларусь и Россия будут наращивать число совместных культурных мероприятий

В Совмине Беларуси состоялась встреча вице-премьера Игоря Петришенко с Госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Обсуждали белорусско-российское сотрудничество в социально-гуманитарной сфере. Стороны солидарны: нужно наращивать число совместных культурных мероприятий.

Купалье, "Славянский базар" - участие в этих масштабных фестивалях привлекает все больше россиян. Такие праздники должны работать на сближение народов, особенно молодежи из двух стран.