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Беларусь и Россия будут вместе работать в области авиастроения
Беларусь и Россия договорились о совместной работе в области авиастроения. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Это рынок, где и Минск, и Москва смогут заработать хорошие деньги. Также коснулись лидеры и дальнейшей судьбы Союзного государства. 4 ноября Высший госсовет утвердил 28 совместных программ. Дальше дело за правительствами двух стран.
Переговоры президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге
Отметил белорусский лидер и успех неформального саммита СНГ накануне. Встреча показала: постсоветские республики, несмотря на давление со стороны Запада, прекрасно понимают ситуацию и на провокации не поддадутся. Во многом такой подход привел и к росту взаимной торговли. Как заявил Владимир Путин, экономика Беларуси в хорошем состоянии. Подробности переговоров в следующем выпуске новостей.
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