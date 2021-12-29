Беларусь и Россия будут вместе работать в области авиастроения

Беларусь и Россия договорились о совместной работе в области авиастроения. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Это рынок, где и Минск, и Москва смогут заработать хорошие деньги. Также коснулись лидеры и дальнейшей судьбы Союзного государства. 4 ноября Высший госсовет утвердил 28 совместных программ. Дальше дело за правительствами двух стран.