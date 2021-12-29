ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Беларусь и Россия будут вместе работать в области авиастроения

Беларусь и Россия договорились о совместной работе в области авиастроения. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Это рынок, где и Минск, и Москва смогут заработать хорошие деньги. Также коснулись лидеры и дальнейшей судьбы Союзного государства. 4 ноября Высший госсовет утвердил 28 совместных программ. Дальше дело за правительствами двух стран.

Переговоры президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге

Отметил белорусский лидер и успех неформального саммита СНГ накануне. Встреча показала: постсоветские республики, несмотря на давление со стороны Запада, прекрасно понимают ситуацию и на провокации не поддадутся. Во многом такой подход привел и к росту взаимной торговли. Как заявил Владимир Путин, экономика Беларуси в хорошем состоянии. Подробности переговоров в следующем выпуске новостей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все