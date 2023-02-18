Беларусь и Россия делают ставку на дальнейшую кооперацию

Безопасность, авиастроение, кооперация, и, конечно, импортозамещение. В подмосковном Ново-Огарево состоялись переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным.

Серьезный рост экономических показателей - это, пожалуй, главное, к чему привело внешнее давление на страны. Белорусы и россияне стали больше и успешнее работать вместе. Промышленная кооперация получила позитивное развитие с учетом того, "как белорусы сохранили заводы". И сейчас с выполнением заказов нет проблем.

Станкостроение и микроэлектроника, большегрузные машины и даже самолеты - эти направления для сторон теперь не конкурентные, а партнерские.





Александр Лукашенко особо подчеркнул, что по итогам 2022 года Россия и Беларусь имеют беспрецедентный оборот товарами и услугами: "$50 млрд. Около $44 млрд, как вы сказали, по товарам. И еще услуги".

"Посол мне по дороге докладывал, приятно меня удивило, что ваши компании на более $300 млн заказали у наших айтишников продукта. Заплатили более $300 млн. Все кричали: "Вот, из Беларуси разбежались, в России ушли и прочее…" Только у Беларуси заказали в России на 300 миллионов и заплатили. А если взять айтишников российских - там несколько миллиардов долларов. Так что даже здесь "миролюбивым" странам не удалось нас так зажать, что лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран. Значит, импортозамещение все-таки продвигается", - сказал Президент Беларуси.

Дальнейшая кооперация - то, на что делают ставку обе стороны. Причем после визита многие российские аналитики заговорили о том, что белорусы давно считают своим брендом: умение сохранять и развивать научные школы и производственные кластеры.



Елена Пономарева, политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО:

Рациональность - она присуща белорусскому народу, и российский лидер впервые за многие годы отметил и поблагодарил за вклад в сохранение советского наследования, что выражается в прочном промышленном фундаменте и уникальной научной базе. Действительно, речь шла не только о сохранении, но и модернизации. Потому что достаточно посмотреть по периметру советских границ, некоторые республики превратились из цветущих в нищенок. А вот Беларусь явила совершенно уникальный опыт.

28 союзных программ - это тоже про кооперацию. Выполнены на 80 %. Цифра существенная, но, конечно, не финальная. Встреча лидеров проходила как раз в преддверии Высшего госсовета объединения. Там состоится окончательная сверка часов на задачи этого года.