Беларусь и Россия готовы к работе по сближению позиций

Минск и Москва готовы к работе по сближению позиций. Вопросы двусторонней повестки сегодня обсудили сперва во Дворце Независимости, после - с правительством. Представительная российская делегация во главе с премьер-министром России - сегодня в белорусской столице. С Михаилом Мишустиным провел встречу Александр Лукашенко. Активные контакты страны поддерживают в промышленности и энергетике, транспортной сфере и строительстве. Усиленно работают над интеграционными пакетами документов.



О повестке сегодняшних переговоров - Вероника Бута.



О том, что в Минск прибудет российская правительственная делегация, стало известно накануне. После того, как Путин и Лукашенко поговорили по телефону. Помимо февральской личной встречи президентов в Сочи, созванивались лидеры уже четвертый раз за год.





Беларусь - Россия: общая повестка

Официальный релиз переговоров был достаточно сухим. Прозвучало о развитии двусторонних отношений, обсуждаемой международной повестке.

Так что журналисты логично рассчитывали, что встреча с российским премьером даст куда больше информационных поводов.

Командировка в Минск для Мишустина - поручение российского лидера. О ней договорились еще в феврале - раскрывает подробности Александр Лукашенко.

М. Мишустин в Минске по поручению В. Путина

"Одна из важнейших проблем" - так, по всей видимости, Президент называет работу над налоговой системой. Стороны давно обсуждают возможные единые подходы. Сегодня, скажем, в Беларуси выше налог на прибыль, чем у соседей, больше нагрузки несет бизнес. А в России больше НДС. Главное условие (об этом говорилось неоднократно) - чтобы механизм был прозрачным и для Беларуси, и для России. К слову, Михаил Мишустин в этих вопросах далеко не последний человек. До премьерской должности он 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу России.

М. Мишустин о налоговом законодательстве

Делегация представительная. Стороны готовы к работе по сближению позиций и решению накопившихся вопросов. Позже на переговорах в расширенном составе премьеры заявят: пакет предложений по углублению интеграции - в высокой степени готовности. Как принято говорить, руку на пульсе держат лично президенты.

Встреча А. Лукашенко и М. Мишустина длилась 2 часа 38 минут

Два с половиной часа журналисты ждали подробностей диалога и терялись в догадках - о чем идет речь за закрытыми дверями. О результативности встречи можем только догадываться по настроению Президента и премьеров и желанию прогуляться по дворцу.

Интеграция на благо экономик

Впрочем, завесу тайны приоткрыли позже. Тема интеграции в экономической сфере - приоритетный вопрос двусторонней повестки. В прошлом году наш товарооборот составил 29,5 млрд долларов. Не добрали до уровня 2020-го. Причины известные: пандемия и внешнеполитическая конъюнктура. Экономическая статистика начала года обнадеживает: удалось нарастить объемы на 15 %. При этом есть необходимость большей сбалансированности двусторонней торговли.

Альтернативный маршрут

Есть результаты и в щепетильном вопросе логистики наших нефтепродуктов. Маршрут перестроили два месяца назад. Морские терминалы России стали альтернативой прибалтийским портам.

Более 220 тыс. т белорусских грузов отправлено через морскую инфраструктуру России

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Уже отгружено более 220 тыс. т внешнеторговых грузов Беларуси через морскую инфраструктуру России. Это хороший пример того, как сложные в практическом плане вопросы могут оперативно решаться благодаря нужной мотивации и усилиям, а также поддержке на уровне руководства наших стран".

Беларусь и Россия намерены восстановить транспортное сообщение

Дальше - больше. Обсуждали сегодня такой маршрут для других товаров, а также, как можно использовать совместныелогистические цепочки.

Медленное открытие белорусско-российской границы сдерживает наши экономики. Роман Головченко убежден: необходимо возвращаться к доковидному режиму передвижений. На постепенное восстановление сообщения между Беларусью и Россией рассчитывает и российский премьер.

Михаил Мишустин, председатель правительства России:

"По мере нормализации эпидемиологической ситуации мы восстанавливаем транспортное сообщение. В частности, 30 апреля будет реализован проект "Ласточка" Москва - Минск. Мы собираемся в ближайшее время восстановить железнодорожное сообщение Сочи - Минск. Надеюсь, что и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объемов перевозок, пассажиро- и грузопотока, которые были до пандемии".



Беларусь и Россия совместно работают над вакциной от COVID-19