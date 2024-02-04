Сильная экономическая интеграция и международный имидж, а также союзное сотрудничество с юга на север. Беларусь и Россия определили приоритетные направления взаимодействия на ближайшие три года.

Соответствующая программа принята на Высшем госсовете. Впрочем, актуальная союзная повестка обсуждалась в разных форматах. Трехдневный визит нашего Президента в Россию получился очень насыщенным.

Многие вопросы Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали за закрытыми дверями. Переговоры длились ежедневно по 7-8 часов. А уже на заседании ВГС в присутствии делегаций политики подвели итоги реализации союзных программ и расставили вполне конкретные акценты, как и по каким направлениям будут работать дальше.

Итоги Высшего госсовета и президентских переговоров

К каждой встрече лидеров приковано внимание всего мира.Безопасность в приоритете. Как говорит Александр Лукашенко, экономика - это порой очень скучно. Ну вот такая "скучная президентская работа" для кого-то была в Питере. Как вместе перемещались по городу, кто был за рулем и сколько часов длились переговоры - все это детали. Но и они помогают составить общую картину о нынешнем характере отношений.

А глобально взаимодействие "двойки" за последние годы очень продвинулось - у нас нет противоречий. Хотя в истории бывало всякое.





Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным 28 января 2024 года в Санкт-Петербурге отметил, что в прежние времена, когда Беларусь и Россию "не так душили", подобные дни проведения ВГС и двусторонних переговоров всегда были наполнены обсуждением каких-то вопросов, которые надо было бы решить на уровне правительств. "Сегодня они решаются правительствами. Ну а шлифануть повестку - наше с вами святое дело. Я очень рад и доволен нашей встречей. Всегда готов приехать в любое место в России. Есть что посмотреть, есть о чем поговорить", - отметил глава белорусского государства.

Желающих перебить белорусско-российскую повестку негативом, по понятным причинам, хватает. И все эти версии больше про то, чтобы затемнить каким-то фоном наши результаты. Как пример:у нас в торговле товарами и услугами по итогам прошлого года рекорд, более 54 млрд долларов. Ну чем не громкий инфоповод?! А сколько труда за этим стоит обоих народов, сколько решений было принято, в том числе на высшем уровне по чувствительным вопросам! Ну не могут любители конспирологии пережить, что сейчас все четко и ясно. Нет трений, есть план действий. А оставшиеся вопросы - так это все решаемо.

В целом ситуация у нас развивается очень энергично. Товарооборот растет постоянно. Россия является крупнейшим инвестором: 4 млрд долларов наши инвесторы инвестировали в экономику Беларуси. Эта работа идет в двустороннем режиме - наш бизнес работает в Беларуси, но и белорусские друзья все активнее и активнее осваивают российский рынок. Владимир Путин, Президент России (Санкт-Петербург,28.01.2024)

У нас много классных проектов, за причастность к которым берет гордость берет. Заработал второй энергоблок БелАЭС, которую помогали строить россияне, сейчас вместе в космос полетим и буквально на самом краю земли вместе работаем по научным программам, в Антарктиде.Кстати, с открытием новой зимовочной станции полярников поздравили главы государств.Впереди еще много прогрессивных идей, начинаний.

В тоже время мы помним и чтим наше прошлое, нашу общую историю.Важные для народов обеих стран мероприятиясостоялись в Петербурге.Ониприуроченык 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.По этому случаю был открыт мемориал и состоялся концерт-реквием, где прозвучали очень сильные слова.

"Я согласен с Президентом России, который говорит: "Мы бы потеряли свою цивилизацию и сегодня бы не жили на этой земле, если бы не боролись за каждый клочок земли". Но, как я сказал, они из прошлого смотрят в настоящее. И логика в чем: да не надо сопротивляться, не надо бороться. Они сегодня на наших границах точат мечи, чтобы прийти к нам. Они едут снова к нам, чтобы сделать нас "лучшими". И где будем мы? Вот главный вопрос, на который мы сегодня пытаемся ответить. Мы отвечаем и ответим, будьте в этом уверены. И пусть память о тех, кто ушел от нас, вдохновляет нас на созидание во имя будущего наших народов, во имя мира. Мы сохраним свою цивилизацию, в этом вы можете быть уверены", - заключил Александр Лукашенко (Санкт-Петербург, Россия, 27.01.2024).

История учит нас - важно не создавать друг другу проблем. Вот это просто мечта наших оппонентов. Поэтому в общих интересах Беларуси и России - держаться друг друга, работать вместепо самым перспективным направлениям.

Долго существовало стереотипное представление о том, что мы тотально зависимы от поставок западного программного обеспечения, западных научно-технических разработок. И постепенно становится ясно, что наши инженеры, наши ученые, даже наши студенты и школьникисоздают настолько совершенные идеи и проекты, что они становятся серьезными аналогами западных технологий, ушедших с российского и белорусского рынков. Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия)

На заседании Высшего госсовета Беларусь и Россия утвердили основные направления сотрудничества на ближайшие три года.Продолжитсяработапо укреплению Единого экономического пространства, речь идет оснятииоставшихсябарьеровв поставках товаров - всего, что касается транзита. Один из главных акцентов - на импортозамещении. Еще международный трек. И белорусам, и россиянам работы хватит как в Африке, так и в Азии. Будем укреплять имидж Союзного государства в различных интеграционных форматах.В планах - создание союзного медиахолдинга. Сопутствующие документы были подписаны лидерами двух стран.

"Мы пока полностью не определились по самым главным вопросам. Это касается создания единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Как раз то время, когда мы можем спокойно принимать эти решения. Они будут выгодны и для России, и для Беларуси", - сказал Александр Лукашенко29 января.

Историясоздания Союзного государства

Без эмоций, с учетом национальных интересов подходим к двустороннему сотрудничеству. Кстати, давайте вспомним историю создания Союзного государства. Этот процесс не был быстрым и простым.





Советский Союз распался, а вместе с ним разорвались и связи между входящими в него республиками. Каждая из стран пошла своей дорогой. Но было бы странно, если бы Беларусь и Россия разошлись как в море корабли. Наши два народа объединяют историческое единство, общность языка, культуры, традиций. Поэтому логично, что наши страны решили двигаться в одном направлении.

Началом интеграции принято считать 2 апреля 1996 года, когда в Георгиевском зале Кремля президенты Александр Лукашенко и Борис Ельцин поставили свои подписи под важным историческим документом - Договором об образовании Сообщества Беларуси и России.

Ровно через год лидеры подписали Договор о Союзе Беларуси и России, преследуя цель еще больше повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства и сотрудничества.С тех пор 2 апреля отмечается как День единения народов Беларуси и России.

23 мая 1997 года появляется Устав Союза, а вместе с ним образуются Высший совет и Исполнительный комитет. Дальше формируется общий бюджет, разрабатываются первые союзные программы, создаются Комитет по вопросам безопасности, пограничный и таможенный комитеты. В общем, делается все для того, чтобы белорусы и россияне не были друг для друга иностранцами.

Кстати, в 1998-м начинает работу Телерадиовещательная организация Союзного государства. Это по-прежнему главный медийный ресурс двух стран, аудитория которого насчитывает около 64 млн жителей в России и Беларуси.

Рядом важных документов запомнится и 25 декабря 1998 года: Декларация о дальнейшем единении, Договор о равных правах граждан, Соглашение о создании равных условий бизнесу. Принципиально важно и то, что партнерство выстраивается на принципах безусловного сохранения государственного суверенитета и территориальной целостности . Не будем лукавить: все это стоило больших усилий с обеих сторон, были и споры, и компромиссы.

Судьбоносное решение принято 8 декабря 1999 года. В Москве был подписан Договор о создании Союзного государства. И это феномен в политической истории. У нас разные паспорта, но мы одинаково трудимся, отдыхаем, поправляем свое здоровье, получаем образование и ощущаем себя дома от Бреста до Владивостока.

"Как говорит наш Президент: два государства - одно Отечество. И мы должны обеспечить его защиту. Как экономически, так и глобально. Президенты не скрывали: говорили в Питереи о ходе СВО и какие уроки из этоговынесли.В последнее время обновленнаяКонцепция национальной безопасности, где мы, в том числе прописали союзнические обязательства по отношению к России, - наделала шума в прессе. Хотя политика нашего Президента всегда была предельно ясной по этому вопросу. Мы - Союзное государство, и гарантии безопасности у нас общие. Кстати, объединению в этом году исполняется 25 лет. Да, были разные периоды в наших отношениях. Но, как констатировал Александр Лукашенко, ни одна страна не способна была бы так относиться кБеларуси, как Россия", - отметила политобозреватель АТН Илона Красутская.