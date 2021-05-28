Беларусь и Россия обсудили сотрудничество в условиях санкционного давления

Тема партнерства в рамках СНГ звучала накануне и в Доме правительства. Премьер Беларуси Роман Головченко провел встречу с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Наша страна рассчитывает на поддержку братской страны в условиях возросшего давления со стороны Запада и принятия экономических санкций. Одна из тем - авиапространство. Беларусь предложила рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между двумя странами с выходом на доковидный уровень. Это сейчас актуально с учетом того, что по надуманным причинам закрываются воздушные пространства европейского направления.