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Беларусь и Россия обсудили сотрудничество в условиях санкционного давления
Тема партнерства в рамках СНГ звучала накануне и в Доме правительства. Премьер Беларуси Роман Головченко провел встречу с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Наша страна рассчитывает на поддержку братской страны в условиях возросшего давления со стороны Запада и принятия экономических санкций. Одна из тем - авиапространство. Беларусь предложила рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между двумя странами с выходом на доковидный уровень. Это сейчас актуально с учетом того, что по надуманным причинам закрываются воздушные пространства европейского направления.
Россия выступает против односторонних санкций и диктата на международной арене. Как подчеркнул Михаил Мишустин, не нужно политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Российский премьер высказал поддержку нашей позиции о необходимости провести международное расследование по линии авиационных властей.
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