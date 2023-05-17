Беларусь и Россия планируют активнее развивать сотрудничество со странами дальней дуги

Беларуси и России надо формировать более серьезный пояс единомышленников. Об этом министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, сообщает БЕЛТА.

Беларусь и Россия координируют свои действия на международной арене, опираясь на программу согласованных действий в области внешней политики. Она принимается каждые два года. В этом году странам предстоит подготовить и принять очередной такой документ - на 2024-2025 годы.

"Мы надеемся это сделать в рамках совместной коллегии. И вопросы подготовки к этой коллегии мы тоже сможем сегодня с вами обсудить. Большое внимание в ходе предстоящей коллегии мы планируем уделить взаимодействию со странами дальней дуги. Нам надо формировать действительно более серьезный пояс единомышленников - стран, которые одинаково смотрят на справедливый миропорядок, на необходимость перехода к многополярному миру, справедливо смотрят на основные нормы и принципы Устава Организации Объединенных Наций", - сказал Сергей Алейник.