Беларусь и Россия подписали меморандум по вопросам биологической безопасности

Беларусь и Россия подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, сообщает БелТА.

Подписание документа состоялось после заседания в Минске коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России.

"Он направлен на укрепление нашей национальной безопасности, безопасности каждой из наших стран и на купирование угроз в данной сфере, которые проистекают от деятельности военных ведомств третьих государств и связанных с ними организаций", - пояснил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

По его словам, документ предусматривает регулярный обмен информацией между профильными структурами для своевременной выработки методов реагирования.