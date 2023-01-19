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Беларусь и Россия подписали меморандум по вопросам биологической безопасности
Беларусь и Россия подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, сообщает БелТА.
Подписание документа состоялось после заседания в Минске коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России.
"Он направлен на укрепление нашей национальной безопасности, безопасности каждой из наших стран и на купирование угроз в данной сфере, которые проистекают от деятельности военных ведомств третьих государств и связанных с ними организаций", - пояснил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.
По его словам, документ предусматривает регулярный обмен информацией между профильными структурами для своевременной выработки методов реагирования.
Стороны также подписали постановление совместного заседания коллегий и план консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2023 год.
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