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Высокий градус конфронтационности - Беларусь и Россия покинули заседание ПА ОБСЕ
Все принципы "западной демократии" обнажила и 29-я сессия ОБСЕ. Парламентская ассамблея прошла на повышенных тонах, с высоким градусом конфронтации и полным нарушением регламента.
Для принятия резолюций на заседании требуется 2/3 голосов всех членов ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев. Наша делегация участвовала в заседании в формате видеоконференции. Накануне белорусским парламентариям отказали в Шенгенской визе. Когда дело коснулось документов, направленных против Беларуси и России, западные коллеги показали верх лицемерия и полное нарушение регламента сессии.
Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией. Идет голосование по резолюциям, которые вызывают противоречия, которые вызывают конфронтацию, абсолютно непонятно, сколько людей должны голосовать. Как обеспечиваются результаты голосования? Каждый раз в голосовании участвует разное количество людей. Признать результаты голосования реальными - практически нет возможности. Мы посчитали, что это является нарушением демократических процедур. Мы не получили ни одного вразумительного ответа ни от бюро, ни от председателя Парламентской ассамблеи. В этой связи приняли решение прекратить участие в данной сессии
Вызвал вопросы проект резолюции под названием "Общий подход к инакомыслию в Беларуси". Якобы у нас "подавляются" мнения. Не может смириться Запад с тем, что белорусы попросту не оценили санкции против себя и в "европейские байки" уже не верят. Сами же западные парламентарии попытались не услышать голос белорусской делегации. Вот он, "образец" дипломатии.
Мы заявляем решительный протест против судилища, устроенного в ПА ОБСЕ против Беларуси. Члены Парламентской ассамблеи ОБСЕ обсуждают события в Беларуси притом, что представители этой страны не были допущены на сессию на основе произвольно принятых визовых санкций по запросу Польши. «Обвиняемые» не только лишены возможности выступить на пленарном заседании, где был устроен этот омерзительный политизированный процесс, они не могут высказаться даже удаленно.
Кстати, выдвинули проект антибелорусской "поучительной" резолюции Нидерланды, которые до боли известны всему миру своими демократичными инструментами разгона массовых собраний у себя на родине. Но это же другое.
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