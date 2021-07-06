Высокий градус конфронтационности - Беларусь и Россия покинули заседание ПА ОБСЕ

Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией. Идет голосование по резолюциям, которые вызывают противоречия, которые вызывают конфронтацию, абсолютно непонятно, сколько людей должны голосовать. Как обеспечиваются результаты голосования? Каждый раз в голосовании участвует разное количество людей. Признать результаты голосования реальными - практически нет возможности. Мы посчитали, что это является нарушением демократических процедур. Мы не получили ни одного вразумительного ответа ни от бюро, ни от председателя Парламентской ассамблеи. В этой связи приняли решение прекратить участие в данной сессии

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси

