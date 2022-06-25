Беларусь и Россия празднуют 30-летие установления дипотношений

30 лет тесной дружбы и сотрудничества! Беларусь и Россия отмечают юбилейную дату установления дипломатических отношений. Сегодня они носят поистине стратегический характер. Минск и Москва - не просто соседи и партнеры, а союзники во всех сферах жизни - от экономики до обороны и безопасности. Более того, привержены политике углубления сотрудничества. Она закреплена Договором о Союзном государстве. Беларусь и Россия его выстраивают уже более 20 лет! Это самая тесная интеграция на пространстве СНГ. Кроме того, наши страны стояли у истоков создания Евразийского экономического союза. Развитие объединения, создание равных условий для бизнеса, предприятий и людей, снятие барьеров при перемещении товаров и услуг - приоритет внешней политики Минска и Москвы.

Россия - наш главный торгово-экономический партнер. На ее долю приходится более половины внешних поставок. По итогам минувшего года объем взаимной торговли между нашими странами составил 40 миллиардов долларов. Это максимум за последние 9 лет! Что касается внешнеторговых партнеров России, Беларусь в пятерке! Первая среди стран СНГ.

Тесное и открытое взаимодействие союзников позволяет находить консенсус по всем вопросам двусторонней повестки. В нынешних условиях еще и достойно противостоять политическому и экономическому внешнему воздействию. Проекты по импортозамещению - лишь один из примеров.

30-летие установления дипотношений Беларуси и России

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Символично, что именно в этот день лидеры проведут рабочую встречу. Планируется, что она пройдет в Санкт-Петербурге.

А. Лукашенко встретился с губернатором Санкт-Петербурга А. Бегловым

Александр Лукашенко прибыл в город на Неве накануне и встретился с его губернатором Александром Бегловым. У нас тесные связи. Это подтверждает высокая планка взаимной торговли (за минувший год - свыше полутора миллиардов долларов). Для партнеров нет закрытых тем! Президент особо отметил: зеленый свет будет для всех нужных союзнику проектов. Любые направления, которые будут двигать наши экономики вперед, стоит рассматривать более пристально. Особое внимание с нашей стороны переориентации грузов на российские порты. Тут союзник может оказать серьезную поддержку.

А. Лукашенко заявил о желании переориентировать на порты Санкт-Петербурга около 20 млн тонн грузов