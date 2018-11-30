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Беларусь и Россия решили все вопросы по подготовке соглашения о взаимном признании виз

Беларусь и Россия решили все вопросы в подготовке соглашения о взаимном признании виз. Сегодня об этом заявили в Беловежской пуще на заседании специальной рабочей группы представителей МВД двух стран. Признание виз будет способствовать росту туристической и экономической привлекательности и Беларуси, и России. Для обеспечения внутренней безопасности стороны договорились об электронном информационном взаимодействии.

Участники заседания обсудили и вопросы взаимодействия компетентных органов по обеспечению въезда и выезда участников и иностранных туристов во время II Европейских игр, практику реализации международных и межведомственных договоров.

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