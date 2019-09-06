Беларусь и Россия согласовали программу по углублению интеграции Союзного государства

Сегодня в подмосковных Горках прошла встреча премьер-министров двух стран. Как отметил Сергей Румас, министерствами экономики Беларуси и России проделана большая работа. Программа по интеграции включает большой пакет дорожных карт. Это более 30 документов, которые касаются практически всех сфер двустороннего сотрудничества: кредитной и налоговой политики, таможенного регулирования, торговли, вопросов туризма.