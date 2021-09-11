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Беларусь и Россия согласовали совместные действия на перспективу
Накануне Беларусь и Россия согласовали совместные действия на перспективу. Под Минском прошел союзный Совмин. Главы правительств подписали документы об углублении интеграции. Главная цель - рост благосостояния граждан в двух странах. Пакет документов открывает большие возможности для экономик Беларуси и России. Создание равных условий для предприятий, доступ к госзакупкам, сближение подходов к господдержке малого и среднего предпринимательства -и это лишь небольшой список мер. Главное же - интеграция будет идти на принципах открытости и взаимного доверия.
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