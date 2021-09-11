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Беларусь и Россия вступают в качественно новый этап союзной интеграции

Интеграционные программы, о которых договорились Беларусь и Россия, касаются всех основных сфер экономической жизни. После подписания президентами дорожную карту из 28 программ одобрил Совет Министров Союзного государства. Документ будет задавать тон развитию сотрудничества по таким направлениям, как налоги, транспорт, торговля, маркировка товаров, аграрная политика и ряд других. В условиях, когда мировая экономика идет на спад, интеграционные объединения позволяют снизить экономические риски.

Беларусь и Россия также договорились к началу декабря 2023 года определить основные принципы функционирования объединенного рынка газа двух стран.

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