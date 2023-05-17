Беларусь и Россия выступили за возвращение Украины к нейтральному статусу

Беларусь и Россия осудили разжигание Западом украинского кризиса и выступили за возвращение Украины к нейтральному статусу. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Республики Беларусь и Российской Федерации по общим внешнеполитическим приоритетам России и Беларуси, которое Сергей Алейник и Сергей Лавров подписали по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров, пишет БЕЛТА.