ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Беларусь и Россия выступили за возвращение Украины к нейтральному статусу

Беларусь и Россия выступили за возвращение Украины к нейтральному статусу

Беларусь и Россия осудили разжигание Западом украинского кризиса и выступили за возвращение Украины к нейтральному статусу. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Республики Беларусь и Российской Федерации по общим внешнеполитическим приоритетам России и Беларуси, которое Сергей Алейник и Сергей Лавров подписали по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров, пишет БЕЛТА.

"Мы осуждаем действия государств Запада, направленные на разжигание и затягивание украинского кризиса. Считаем, что его можно урегулировать политико-дипломатическими методами, и выступаем за возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу и ее отказ от нацистского и милитаристского характера государственной политики", - подчеркивается в документе.

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все