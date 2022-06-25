Беларусь и Россию ждет продуктивное сотрудничество в космосе

Продуктивное сотрудничество Беларуси и России даже в космосе! В ближайшей перспективе - создание российско-белорусского космического аппарата высокодетальной съемки и космической системы на его основе. Подробнее о привлекательности в белорусском направлении космического сотрудничества поговорили с Олегом Мансуровым - основателем и генеральным директором частной космической компании Success Rockets.