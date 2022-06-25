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Беларусь и Россию ждет продуктивное сотрудничество в космосе
Продуктивное сотрудничество Беларуси и России даже в космосе! В ближайшей перспективе - создание российско-белорусского космического аппарата высокодетальной съемки и космической системы на его основе. Подробнее о привлекательности в белорусском направлении космического сотрудничества поговорили с Олегом Мансуровым - основателем и генеральным директором частной космической компании Success Rockets.
Беларусь - Россия: сотрудничество в космосе
Актуален и вопрос дальнейшего сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли и совместные действия по продвижению проекта полета белорусского гражданина в космос. Полная версия интервью с Олегом Мансуровым доступна вYouTube-канале АТН "Новости Беларуси и мира".
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