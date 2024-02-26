Беларусь и Саудовская Аравия подписали дорожную карту по сотрудничеству в правовой сфере на 2024-2025 годы

Беларусь и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество в разных сферах. Сегодня министры юстиции двух стран обсудили основные направления развития правовых систем. Участники встречи отметили тенденцию к расширению отношений. В подтверждение этого стороны подписали дорожную карту по сотрудничеству в правовой сфере на этот и будущий годы.

Сотрудничество должно основываться на нормативно-правовой базе. Одна из причин их приезда - подписание дорожной карты. Смысл ее подписания - гармонизация по вопросам экономики, сельского хозяйства, развития международных связей.

Сотрудничество должно основываться на нормативно-правовой базе. Одна из причин их приезда - подписание дорожной карты. Смысл ее подписания - гармонизация по вопросам экономики, сельского хозяйства, развития международных связей.

Как заявили в Минюсте, стратегическим направлением развития взаимоотношений в нашей стране является дружба со всеми государствами. Этот пример говорит о том, что у нас есть надежные друзья, которые готовы к сотрудничеству в любых сферах.