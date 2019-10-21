Беларусь и Словакия укрепляют парламентские связи

Сегодня в Минске депутаты обсудили сотрудничество в законодательной сфере. Интерес обоюдный: в странах работают институты медиации, право на жизнь получили третейские суды. Обмен опытом поможет совершенствовать действующие законы. К тому же Беларусь развивает цифровое право, делая ставку на ІТ-экономику. Международные практики в этой сфере также будут весьма кстати. "Межпарламентский диалог - платформа для укрепления экономического партнерства", - подчеркнули стороны. Он способствует развитию торговли и реализации инвестпроектов между странами. Это одна из ключевых задач в работе парламентских делегаций.