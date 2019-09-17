Беларусь и США приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов

Об этом сегодня заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, переговоры проходят сейчас во Дворце Независимости. Глава государства положительно оценил интерес США к региону Восточной Европы. Особенно в последнее время наблюдается активизация контактов по линии Минск - Вашингтон, в Беларусь с визитами приезжали высокопоставленные чиновники. Страны сотрудничают в областях совпадающих интересов и по вопросам безопасности. Возобновлен диалог в военной сфере, по линии здравоохранения и сельского хозяйства. Подробности в наших следующих выпусках.