Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон подписали ряд документов, среди которых дорожная карта двустороннего сотрудничества на 2022-2026 годы

Беларусь и Таджикистан могут прирастать в торговле за счет выхода на рынки третьих стран. Об этом заявил Александр Лукашенко в Душанбе на переговорах с коллегой Эмомали Рахмоном.

Белорусский лидер отметил, что при хорошей динамике отношений у нас есть большой задел для дальнейшего роста, тем более что белорусов в Таджикистане всегда встречают радушно и с распростертыми объятиями. Да и потенциал экономик двух государств намного выше, чем фактический товарооборот.

По мнению Лукашенко, необходимо выходить с совместно произведенной продукцией на другие рынки. "Соседние страны очень нуждаются. Думаю, сегодняшняя наша встреча, тот большой масштаб нашей делегации, которая приехала на выставку, которую мы организовали, форум, поспособствуют росту не только двустороннего товарооборота, но и товарооборота через Таджикистан в Афганистан и другие страны. Афганистан очень нуждается в нашей продукции, и они заинтересованы в развитии наших совместных связей", - подчеркнул Президент.



После переговоров в узком формате к президентам присоединились министры и чиновники для заседания в расширенном составе. На встрече Александр Лукашенко отметил, что смогли придать сотрудничеству особый, стратегический статус взаимодействия. И Минск, и Душанбе готовы укреплять и развивать доверительный подход в делах.



По словам Президента, сложившийся уровень белорусско-таджикских контактов позволяет странам в доверительном формате обсуждать любые, даже самые сложные вопросы как двусторонней повестки, так и взаимодействия в международных и интеграционных объединениях.

"Именно готовность обеих сторон к укреплению партнерских и союзнических отношений, углублению и развитию контактов позволила придать сотрудничеству Беларуси и Таджикистана особый статус стратегического взаимодействия, - заявил Александр Лукашенко. - Вообще у нас нет закрытых тем. Нет каких-то тайных вопросов друг от друга. Мы по-дружески, по-братски обсуждаем любые вопросы и, я думаю, найдем решение по всем вопросам".



По итогам переговоров Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон подписали ряд документов, среди них дорожная карта двустороннего сотрудничества на 2022-2026 годы. И даже в такой официальной части мероприятия было заметно, насколько хорошо лидеры понимают друг друга. Как четко заметил Александр Лукашенко, "Беларусь всегда готова оказать помощь Таджикистану".



Бизнес-форум Беларуси и Таджикистана в Душанбе

